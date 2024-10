Orbán Viktor: Az Európai Unió helyzete ma jóval súlyosabb, mint 2011-ben volt

Súlyos konfliktusok a Közel-Keleten

Először is szeretném felidézni, hogy Magyarország július elsejétől tölti be ezt a tisztséget. 2011 után másodszor látjuk el ezt a feladatot, a második magyar elnökség, és én személyesen is másodszor vezetem ezt a munkát, és a harmadik időpontja is be van írva a naptáramba már. Hiszen fontos az optimizmus. Ahogy visszaemlékszem az első elnökség idejére - kezdte sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Orbán Viktor továbbá közölte az is egy válságos időszak volt. Megvolt még az utóhatása a pénzügyi válságnak. Akkor kellett kezelni az arab tavasz következményeit, és a fukusimai katasztrófa következményeit is. Az sem volt tehát egy könnyű időszak - tette hozzá.

De összefoglalóan mégis azt mondhatom önöknek, hogy az Unió helyzete ma jóval súlyosabb, mint 2011-ben volt. Mit látunk ma? Először is Ukrajnában, vagyis Európában dúl egy háború. Súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten, amelynek érezzük a hatásait.

A migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött

Orbán Viktor elmondta, súlyos konfliktusok vannak Afrikában, aminek szintén érezzük a következményeit, és minden nemzetközi konfliktus ma az eszkaláció veszélyével fenyeget. A migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött. A biztonsági fenyegetések a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek - tette hozzá.

Ha jól olvastam az önök híreit, akkor ma éppen a svédek jelentették be, hogy a schengeni szabad mozgás szabályait fölfüggesztik.

A mi munkánknak a középpontjában az európai versenyképesség javítása áll

A miniszterelnök arról is szólt, hogy mindeközben migráció és háborús fenyegetések közben Európa folyamatosan veszít a globális versenyképességéből. Ezt nem a magyar elnökség mondja, hanem Mario Draghi mondja. Az ő jelentéséből idézek, Európát lassú agónia fenyegeti - tette hozzá. Orbán Viktor szerint Macron elnök úr néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy Európa meghalhat, mert kiszorul a piacairól.

Mario Draghihoz és Emmanuel Macronhoz képest én egy mérsékelt miniszterelnök vagyok. Magam is úgy látom, hogy az európai versenyképesség hanyatlása a legsúlyosabb kihívás, amivel szembe kell néznünk.

Ez volt tehát a helyzet, amiben a magyar elnökség folytatja a munkáját - tette hozzá.

Az a feladatom, hogy az Európai Parlamentbe bemutassam, hogy mit javasol Magyarország ebben a helyzetben.

A magyar álláspont szerint ezeken a bajokon csak akkor lehetünk úrrá, ha változtatunk. Tehát az Európai Uniónak változnia kell. És az elnökségünk munkájával ennek a változásnak akarunk a katalizátorai lenni - tette hozzá. A magyar elnökség az ország méreténél fogva problémákat vethet fel és tehet javaslatokat. Tehát nem vagyunk akkorák, mint a németek meg a franciák. Olyan súlyúak egy-egy próbát meg is tudnak oldani. Mi fölvetni tudunk problémákat, javaslatokat tudunk tenni, és az európai intézményeknek, soknak kell végül majd döntéseket hozniuk - mondta.