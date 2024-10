Fábián Anita hasonló balesetet élt át, mint Sallai Nóra: „Nem is tudom, mit kívánjak Nórának, ha felébred a pokolból a pokolba”

Fábián Anita, a Jóban Rosszban szereplője teljesen megrendült Sallai Nóra balesetének hallatán. Az édesanya minden gondolatát napok óta kolléganője és kisfia tragédiája tölti ki, amiről most lapunknak mesélt. Szó esett az alsónémedi balesetről, a feldolgozhatatlan fájdalomról és a tehetetlenség kínzó érzéséről is.

Sallai Nóra tragédiája a kollégáit is teljesen összetörte, Fábián Anita könnyeivel küszködve beszélt az érzéseiről (Fotó: hot archív)

Anita a színház által szerzett tudomást a Nórának szervezett irányított véradásról, bár akkor még mit sem tudott a tragédiáról:

– Kaptam egy e-mailt a véradással kapcsolatban, de akkor még nem tudtam semmit a balesetről. Reagáltam is, hogy jobbulást kívánok, és utána persze rákerestem. Akkor szembesültem vele, hogy milyen szörnyűség történt. Ez egyszerűen felfoghatatlan és feldolgozhatatlan. Én is anyuka vagyok és természetesen ismerem Nórát is, bár már régen találkoztunk, de tudom, hogy ő egy végtelenül nagyszerű nő és nem érdemli ezt, bár persze senki sem.

Sajnos Anita is sokszor szembesül közúti balesetekkel és gyorshajtókkal, így pontosan tudja, mennyire nehéz elkerülni egy ilyen helyzetet:

Nem szeretnék ítélkezni, de egyszerűen ilyet nem lehet csinálni. Én is sokat vezetek, sőt, amikor ceremónia-mesterkedek, akkor éjszaka járok haza és nagyon sok árokba borult autót látok. Illetve nagyon sok olyannal is találkozom, akik az autópályán úgy elviharzanak mellettem, hogy szinte oldalra lökik a kocsimat, ilyenkor csak nézem a kilométerórát, hogy Úristen, ez az autó majdnem kétszázzal ment el mellettem. Nem értem, hogy hová sietnek így az emberek. Én mindig nagyon figyelek a vezetésnél, de ha valaki nincs kivilágítva és nem tudom felmérni a sebességét, akkor ez végzetes lehet.

El sem tudja képzelni Fábián Anita Sallai Nóra fájdalmát

Mint Sallai Nóra, Fábián Anita is édesanya, így különösen át tudja érezni egykori kolléganője fájdalmát, bár az ő lánya, a Next Top Model Hungary-ből is ismert Keveházi Lili már nagykorú, sőt, épp most kezdett bele a jogosítvány megszerzésébe.

– A lányom 19 éves, és most kezd el majd vezetni tanulni, de nem nagyon erőltettem, hiába sokan már 17 évesen leteszik a jogosítványt. És nem azért mert benne nem bízom, hanem mert neki is azt mondom, hogy úgy kell közlekedni, hogy nem bízol meg senkiben, nem lehetsz biztos benne a másiknak jó a féke, vagy be fogja tartani a szabályokat – árulta el.

Sajnos ők rosszkor voltak rossz helyen, ez egy iszonyatos tragédia. És ami különösen megrázó, hogy meghalt a kisfiú. Nem is tudom, mit kívánjak Nórának, ha felébred a pokolból a pokolba. Az egyik Jóban Rosszban-os kollégánk azt írta, hogy ő azt kívánja, hogy az történjen vele, amit szeretne. Én is belegondoltam és mondtam is a lányomnak, hogy ha ez történne vele, akkor nem is akarnék felébredni

– tette még hozzá, a könnyeivel küszködve, elcsukló hangon.