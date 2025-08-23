Rákban elhunyt Dávidka: ezt az egy dolgot kívánja az édesanya a fiú születésnapján

„Minden reggel sírok” – kezdte lapunknak a Kocséron élő Kis Erzsébet. Az asszonyt és gyermekeit több tragédia is érte az utóbbi években. Először 17 éves korában Dávidka hunyt el rákban, majd egy évre rá a család feje, Attila halt meg. A fiúnak a napokban lett volna a 19. születésnapja, amire Erzsébet csak egy dolgot kívánt.

A rákban elhunyt Dávidka és a balesetben elhunyt édesapja Fotó: olvasói

A rákban elhunyt Dávidka születésnapját ünnepelték

Borzasztó nehéz nélkülük, minden nap gyászolok

– folytatta mondandóját az édesanya. - A napokban lett volna az én szép kisfiam, Dávidka 19 éves, amiről természetesen megemlékeztünk.

Minden évben meg fogjuk ünnepelni a születésnapját!

Erzsébet ezeken az alkalmakon még tortát is készíttet a fiának.

Korábban fehér lufikkal „ünnepeltünk” Dávidka sírjánál. Mindenki hófehéret viselt a tiszteletére és természetesen tortát is csináltattam. Idén a 19. születésnapjára szintén készült torta, együtt ünnepeltünk a gyerekeimmel.

Minden évben imádtak ünnepelni Fotó: olvasói

Azonban idén az asszony kívánt is valamit, szeretné, ha beteljesülne.

Én csak azt kívánom a jó Istentől, hogy álmodhassak az én Dávidkámmal és Attilával. Látni szeretném őket, hogy jól vannak. Hogy együtt vannak, vigyáznak egymásra és a mennyországban várnak minket

– zárta szavait az édesanya.

Dávidkának idén is lett tortája Fotó: olvasói

Brutális kettős tragédia Kocséron

Ahogyan arról a Bors beszámolt, május 8-án brutális baleset történt Kocsér közelében. Attila két munkatársával épp dolgozni igyekezett, amikor a sofőr egyelőre ismeretlen körülmények miatt áthajtott a szemközti sávba és ott neki ütközött egy kombájnnak. A karambol olyan nagy volt, hogy ketten azonnal meghaltak, egyedül a sofőr élte túl, aki be volt kötve a biztonsági övvel.

Attila balesetben halt meg Fotó: Nagy Tamás



