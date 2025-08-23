Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rákban elhunyt Dávidka: ezt az egy dolgot kívánja az édesanya a fiú születésnapján

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 16:00
születésnaptragédia
Dávidka még csak 17 éves volt, amikor életét vesztette. Sokáig küzdött a rákkal, majd amikor úgy tűnt, legyőzte, megállt a szíve. Egy évre rá, szinte ugyan azon a napon újabb tragédia rázta meg a családot, ugyanis Dávidka édesapja, Attila is elhunyt. Őt egy brutális baleset érte. A rákban elhunyt Dávidka édesanyja most csak egy dolgot szeretne.
M. N.
A szerző cikkei

„Minden reggel sírok” – kezdte lapunknak a Kocséron élő Kis Erzsébet. Az asszonyt és gyermekeit több tragédia is érte az utóbbi években. Először 17 éves korában Dávidka hunyt el rákban, majd egy évre rá a család feje, Attila halt meg. A fiúnak a napokban lett volna a 19. születésnapja, amire Erzsébet csak egy dolgot kívánt. 

A rákban elhunyt Dávidka és a balesetben elhunyt édesapja Fotó: olvasói

A rákban elhunyt Dávidka születésnapját ünnepelték 

 

 Borzasztó nehéz nélkülük, minden nap gyászolok

 – folytatta mondandóját az édesanya. - A napokban lett volna az én szép kisfiam, Dávidka 19 éves, amiről természetesen megemlékeztünk. 

Minden évben meg fogjuk ünnepelni a születésnapját! 

 

Erzsébet ezeken az alkalmakon még tortát is készíttet a fiának. 

Korábban fehér lufikkal „ünnepeltünk” Dávidka sírjánál. Mindenki hófehéret viselt a tiszteletére és természetesen tortát is csináltattam. Idén a 19. születésnapjára szintén készült torta, együtt ünnepeltünk a gyerekeimmel. 

Minden évben imádtak ünnepelni Fotó: olvasói

Azonban idén az asszony kívánt is valamit, szeretné, ha beteljesülne. 

 Én csak azt kívánom a jó Istentől, hogy álmodhassak az én Dávidkámmal és Attilával. Látni szeretném őket, hogy jól vannak. Hogy együtt vannak, vigyáznak egymásra és a mennyországban várnak minket 

– zárta szavait az édesanya.

Dávidkának idén is lett tortája Fotó: olvasói

Brutális kettős tragédia Kocséron

Ahogyan arról a Bors beszámolt, május 8-án brutális baleset történt Kocsér közelében. Attila két munkatársával épp dolgozni igyekezett, amikor a sofőr egyelőre ismeretlen körülmények miatt áthajtott a szemközti sávba és ott neki ütközött egy kombájnnak. A karambol olyan nagy volt, hogy ketten azonnal meghaltak, egyedül a sofőr élte túl, aki be volt kötve a biztonsági övvel. 

Attila balesetben halt meg Fotó: Nagy Tamás


 

 

