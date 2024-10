Balul sült el Harry herceg legutóbbi békülési próbálkozása

Harry herceg és Meghan Markle furcsa lépést tett nemrég: Portugáliában vettek egy kacsalábon forgó birtokot! A merész húzás sok kérdést vet fel a rajongókban, s most kiderült, mit szólt hozzá a brit királyi család.

A jelek szerint nem hoz békét a brit királyi családban az, hogy Harry herceg Európában vásárolt ingatlant (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Harry herceg békülési kísérlete kudarcba fulladt

Egyesek szerint az Amerikába áttelepült királyi sarj így szeretne fokozatosan visszaférkőzni a családja kegyeibe. Portugália ugyanis a brit királyi családtagok között is népszerű üdülőhely, Harry unokatestvére, Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooks már birtokol is ott egy mesés villát. Más elméletek szerint a csaknem kétmilliárd forint értékű európai nyaraló vásárlása viszont egy intő jel arra, hogy talán igazak a pletykák, miszerint Harry herceg válik Meghan-től, s csak egyedül tér vissza a kontinensre. Megint mások azt gondolják, hogy Harry herceg felesége, Meghan még nem tett le a színészi karrierről, s ha már Amerikában nem sikerült a nagy visszatérés, most Európában próbálkozik. Az igazság még várat magára, viszont most kiderült, mit szól mindehhez III. Károly király és a rokonok.

A királyi család szakértője szerint a költözés nincs semmilyen hatással az uralkodó famíliára, illetve a Harry-vel való rossz kapcsolatukra. Edward Coram James úgy véli, már „túl nagy a távolság” Harry és édesapja, valamint bátyja között, hogy ez a lépés nem segíti elő a vágyott békülést.

„A családot meglepte, hogy Harry-ék Európában vettek ingatlant, de nem indított el bennünk változást. Évek óta viszálykodnak, nemcsak földrajzilag de érzelmileg is nagyon eltávolodtak egymástól, amit a közelebbi ingatlan vásárlása nem fog helyre hozni ” – fogalmazott a szakértő az Expressnek.