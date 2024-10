Rémisztő felfedezés: boszorkánykörök tűntek fel Magyarországon – képek

Elképesztő természeti jelenséget fedezhetsz fel, ha mostanában az erdőket járod. Rohamosan kezdtek terjedni az interneten azok a képek, melyeken a túrázok, kutyasétáltatók elsőre ijesztőnek, félelmetesnek, természetfelettinek ható, úgynevezett boszorkányköröket fedeztek fel a lehulló levelek között. A látványt gombák okozták, amik úgy nőttek ki a földből, hogy azok szabályos kört alkottak. Többen meg is örökítették a misztikus köröket.

Szabályos boszorkánykört fotóztak Fotó: Molnár Péter

Hát, én nem hittem a szememnek!

– kezdte lapunknak S. Gabriella, aki egy mátrai túrázáson látta meg a különös természeti jelenséget.

Egyre többen látnak hasonló jelenségeket az erdőben Fotó: Facebook

A gyerekek fedezték fel a boszorkánykört

– A gyerekekkel egy kisebb sétát tettünk csupán, de már az is tele volt izgalmakkal! Az egyik gyermekem szúrta ki a gombákat, ami miatt odamentünk mindannyian megnézni azokat. Ekkor tűnt fel, hogy a kis, fehér színű gombák tökéletes kört adnak ki. A gyerekek nagyon izgatottak lettek, hogy ez hogyan lehetséges – fogalmazott az édesanya, aki arról is beszélt, hogy annyira kíváncsi lett, hogy rákeresett a jelenségre.

Kiderült, hogy boszorkánykörnek hívják. Na ettől még inkább beindult a fantáziájuk!

– idézte fel az eseményeket Gabriella.

Még Budapesten is fellelhető Fotó: Facebook

Azonban nem csak Gabriella és gyermekei találtak hasonlókat az erdőben. Molnár Péter fényképész is megörökített egy hasonlót, amit fel is töltött a Facebookra. Kiderült, hogy tucatjával találkoztak a látványossággal az emberek. Volt, aki Budapesten belül a 17. kerületben is fotózott boszorkánykört. Erdőben és mezőkön is felbukkanhat, így mindenki járjon nyitott szemmel, mert sosem lehet tudni mibe sétál bele!

Mi is az a boszorkánykör? Boszorkányköröknek egy természetes jelenséget nevezünk, ami a gombák növekedésével függ össze. Elsősorban erdőkben, ritkábban mezőn jelenik meg. A körben, nagyjából azonos sebességgel növekednek a gombafonalak, megfelelő időjárás esetén nőnek ki belőlük a gombák, így alkotva kört. Minden alkalommal nagyobbra nőhet ez a kialakult kör, akár tíz méteresre is. A boszorkánygyűrűt nem is mindig gombák jelzik, a talajt fedő növényzet környezettől eltérő növekedése vagy állapota is jelezheti a gombafonalak jelenlétét. A boszorkánykör elnevezés azon középkori hiedelemből származik, hogy boszorkányok (vagy tündérek, manók) éjszaka táncot jártak, és körülöttük jelentek meg a gombák.