Kísérteties üzenetek teszik pokollá a kis falu lakóinak életét

Létezik egy piciny falucska Angliában, Észak-Yorkshire-ben, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek az elmúlt két évben. Több lakos is rendszeresen egy fehér borítékban érthetetlen üzeneteket kap egy ismeretlen zaklatótól. Ezek között válogatott bántások és kritikák olvashatóak, azonban szigorúan odafigyel rá a levelek írója, hogy ne lépje át azt a szintet, hogy a rendőrség fenyegetések miatt indíthasson nyomozást ellene. A levelek azonban annak ellenére, hogy nem állítanak semmilyen durva bántást megijesztik a lakosokat, ugyanis nem tudják megérteni, hogy miért kapják őket.

Válogatott sértések és ijesztő mondatokkal vannak tele az ismeretlen eredetű levelek /Fotó: @Pexels

A Metro magazin számolt be róla, hogy az áldozatok egy Facebook-csoportot alapítottak, ahol kiderült, hogy legalább négy embert rendszeresen borítékokkal bombáznak, azonban többen is kaptak már ismeretlen eredetű üzeneteket. A településen élő embereket a leveleken kívül semmi nem köti össze, így még csak gyanúsítottjuk sincsen. A rendőrség számára többször is jelezték már a problémát, de az egyenruhások nem igazán tudnak mit kezdeni az üggyel azon kívül, hogy megvizsgálták a leveleket. Nincs bennük semmi különös, egyszerű fekete betűtípus fehér papírra nyomtatva, és egy bárhol kapható fehér boríték. Az üzenetek tartalma azonban mindenkinek más:

Nemrég én is kaptam egy csúnya levelet, ami tele volt ijesztő mondatokkal. Ebben olyan sorok voltak, hogy "az árvíz megrongálta a házamat, és remélem, hogy még több eső fog hullani az égből, hogy engem is elsodorhasson". Megijedtem a levél szövegétől. Ezután így folytatta: "te egy boszorkány vagy, remélem te tudsz esőt csinálni, mert ennek a falunak a lakói nem szeretik a csapadékot"

- írta egy faluban lakó idős hölgy.

Egy másik környéken élő arról beszélt, hogy az ő levelei még durvábbak voltak, ugyanis sértegetésekkel voltak tele.

A levélben azt írta rólam, hogy "mindenki egyetért azzal, hogy nekem a pokolban kéne elrothadnom", illetve ilyeneket, hogy "reméli, hogy a rák nagyon hamar rám fog találni"

- tette hozzá egy másik idős helyi férfi.

A rendőrség a hivatalos válaszában azt írta, hogy megvizsgálták a leveleket, azonban megállapították, hogy nem történt bűncselekmény

- tette hozzá a lap. Az ismeretlen levélíró azonban már két éve folyamatosan írja a gusztustalan üzeneteit, és ezzel ráhozza a frászt a falu lakóira.