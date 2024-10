SS-tiszt előtt kellett balettoznia az Auschwitzba küldött magyar balerinának

Auschwitz, a nácik által létrehozott és üzemeltetett haláltábor 1940-ben jött létre, de épületeinek egy része már korábban is állt, ezek az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült kaszárnyák voltak.

Éger Edit fiatalon került Auschwitzba Fotó: AFP

Éger Edit és családja 1944 májusában érkezett a haláltáborba. A fiatal lány előtte balettozott, tornázott, tagja volt a magyar olimpiai csapatnak. Élete pedig egyik pillanatról a másikra szörnyű fordulatot vett.

Auschwitz és a Halál Angyala

Édesanyját érkezésükkor Josef Mengele gázkamrába küldte. Még aznap este Égernek balettoznia kellett a Halál Angyalának hívott SS-tiszt előtt, aki cserébe egy vekni kenyeret adott a fiatal lánynak, amit aztán Edit saját rabtársai között osztott szét.

A magyar balerina következő hónapokban több koncentrációs tábort is megjárt, végül Gunskirchenben szabadították ki az amerikaiak. Társaival együtt már csak füvet ettek a túlélés érdekében, Éger 32 kilóra fogyott, számos betegség gyötörte, ereje elhagyta. Életét annak köszönheti, hogy a holttestek közé vetett lányra egy katona felfigyelt és orvost hívott hozzá.

Mengele 1956-ban, Argentinában, menekülése idején Fotó: Német Konzulátus / Buenos Aires

Edit férjhez ment, az USA-ban telepedett le, rettenetes emlékeiről hosszú évekig nem beszélt – erről is beszélt most a Daily Mailnek. A brit lap a napokban, 97. születésnapja apropóján készített vele interjút. Ebből kiderül, hogy 1969-ben szerzett diplomát pszichológiából, majd doktorált, nem sokkal később pedig megnyitotta klinikáját. 1980-tól kezdve tárta nyilvánosság elé saját történetét. Ekkor látogatott el Auschwitzba is.