Androidos telefonod van? Ez az újítás teljesen átveszi az irányítást a mobilod fölött

A Vörös Ördögök rajongói már észrevehették, hogy kedvenc együttesüknek, a Manchester Unitednek új szponzora van, a Snapdragon. Nos, most a Qualcomm, a Snapdragon processzorokat gyártó amerikai cég elárulta, az Androiddal közösen nemsokára megjelentetik az eddigi legnagyszerűbb okostelefon chipjüket, ami hatalmas változást hoz majd az Androidosok életébe, miután a világ leggyorsabb és legerősebb mobil chipet hozták létre állításuk szerint a Snapdragon 8 Elite-al.

Örömhír az Androidosoknak. Fotó: Pexels

Az újdonság köszönhetően az Elite felhasználók akkumulátora lassabban fog merülni, sőt a játék grafikák is lenyűgőző módon fejlődni fognak mindamellett, hogy a Qualcomm 45%-os teljesítménynövekedést ígér az Androidoknál. Sőt, az Elite a mesterséges intelligenciát figyelembe véve lett létrehozva, hogy gyorsabban tudjon reagálni és válaszolni mindenre. Így a Snapdragon 8 Elite saját A.I-a arra is képes lesz, hogy automatikusan töröljön a kértelen videótartalmakat és képeket a telefonról. Arról nem is beszélve, hogy jobb hangot generál.

De pontosan milyen készülékekre érkezik a frissítés? Habár a telefonok listája még nem teljes az biztos, hogy az ASUS, Honor, iQOO, OnePlus, OPPO, RealMe, Samsung, Vivo, Xiaomi használni fogja az új processzort, írja a Mirror.

Igazán izgatottak vagyunk, a Qualcomm Oryon erejét egyesíthejtük a Snapdragon mobil platformjával

- közölte a vállalat, akik azt várják, hogy a felhasználók dramatikus változást észleljenek majd az akkumulátorhasználat és teljesítménynövekedés terén a Snapdragon 8 Elite-nak köszönhetően, ami valószínűleg biztos eleme lesz a nemsokára megjelenő Galaxy S25-nek.