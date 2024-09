Ezek a csillagjegyek az ősz nyertesei Európa főboszorkánya szerint

Az ősszel nem csak új évszakba, de új időszámításba is léptünk, ami ilyenkor az életünket is megváltoztatja és azt, hogy ez milyen hatással lehet ránk nem is tudhatja jobban senki Szegedi Erikánál, Európa és Magyarország főboszorkányánál, aki megosztotta a Bors olvasóival, hogy mi vár ránk szemtembertől.

Az égiek az év hátralévő időszakában nem a szerelemre vágyóknak fognak kedvezni. Érdemes lesz inkább a munkába temetkezni, mert ott lehet igazán babérokat aratni. A csillagok úgy akarják, hogy egy kicsit pihenjen a lélek, és majd a tavasz meghozza a pozitív fordulatokat.

- fejtette ki a főboszorkány.

Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint sok csillagjegynek a szakítás hozza el a boldogságot Fotó: Bors

A Bors már többször is beszámolt egy rejtélyes eltűnésről. Egy fiatal fiúnak Tóth Balázsnak veszett nyoma, akiért azóta az édesanya, Szkárosi Kriszina halára aggódja magát. A sokkos állapotú nő mindenkit meglepett, amikor utoljára nyilatkozott a médiának. Az eltűnt bükkaranyosi tini, Tóth Balázs édesanya úgy döntött, amíg a fiáról nincs hír, nem fog többé nyilatkozni. A Spider mentőcsapat eközben közölte: folytatják a fiú keresését.

Kutyákkal próbáltak az eltűnt fiú nyomára bukkani Fotó: Németh András Péter

Néhány nappal a 18. születésnapja előtt szenvedett halálos balesetet H. Alex. A tini éppen hazafelé tekert Battonyán, amikor egy arra járó kombájn halálra gázolta. A sofőr tovább haladt, Alex testét csak egy később arra járó busz sofőrje fedezte fel. Ekkor már hiába érkezett a segítség: a helyszínen csak Alex holttestét és az összetört kerékpárt találták meg. A fiatal családja és barátai is összetörtek.

Családja és barátai is gyászolják a 17 éves Alexet Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Bakró Petra 16 évesen torokfájással került orvoshoz, majd egy vérvétel kimutatta a szörnyű diagnózist, hogy leukémiás. Azonban a tini felvette a harcot a betegséggel, tervei, vágyai voltak és ezeket valóra akarta váltani. Ám minden igyekezete ellenére a fiatal lány alulmaradt a harcban és örökre elköszönt.

Mindvégig bíztunk benne, hogy a lányom meggyógyul. Még előtte állt az élet, és tele volt tervekkel

- mondta Petra édesanyja, Jónás Erika.

Hiába küzdött Petra hősként, ezúttal a daganat erősebbnek bizonyult Fotó? olvasói

Megkezdődött a tragikus, debreceni autóbaleset bírósági tárgyalása. Tavaly januárban, a 21 éves Mázló Attila hazafelé tartott létavértesi családjához, de már nem érkezett meg. Halálát egy igencsak jómódú családból származó autós okozta, aki belehajtott a járművébe. Attila kirepült a kocsijából és a helyszínen meghalt.