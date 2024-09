Kisoroszi a vízitaxizás fellegvára: a települést körülzárta az áradó Duna

Ha Tótfalu felől mennél autóval Kisorosziba, sajnos van egy rossz hírünk a számodra. Szeptember 20-án pénteken finoman szólva megközelíthetetlenné vált a település, legalábbis ami a szokásos útvonalakat illeti. A helyiek ugyanis olyan elképesztően szervezetten reagáltak a Duna vízállásának rohamos emelkedésére, ami példaértékű. Ebbe pedig az is beletartozik, hogy vízitaxit használnak a víz által körülzárt település elhagyására és megközelítésére.

Kisoroszi néhány utcáján elkezdett felkúszni a Duna Fotó: Bors

A közel 900 fős községben olyan csend és nyugalom uralkodik, mint amit már évek óta nem tapasztalni. Egészen pontosan a 2013-as árvíz óta, amikor hasonló helyzetben voltak. A Bors stábja elment Kisorosziba, hogy az ott élőktől kérdezzük meg, hogyan érinti őket az, hogy szigetté vált a helység és csupán a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL Egyesület) segítségével közelíthető meg.

Az országút is ugye, le van zárva, tényleg körbe vagyunk véve, mi szigetlakók vagyunk

- mondta nevetve Csubák Istvánné és Czilik Sándorné, akik mióta az eszüket tudják, itt élnek.

Csubák Istvánné (bal) és Czilik Sándorné (jobb) mondhatni kisoroszi őslakosok Fotó: Bors

A lakosság ugyanis már annyira megszokta a jelenséget, hogy nem aggódik. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy már időben, szervezetten kezdték meg az intézkedést, így mire a vízszint jelentősen emelkedett volna, ők már készen álltak.

Azt gondolom, hogy igazán felkészült a falu, a falu közössége, a vezetőség. Szervezetten lebonyolította az előkészületeket

- tudtuk meg Gyimesi Krisztinától, aki ugyan csak néhány éve él itt, mégsem aggódik, hogy baj történne. Mentők és tűzoltók még az utak lezárása előtt a helyszínre mentek, hogy baj esetén kéznél legyen a segítség. A teljes szigetté válás után pedig a KÖTÉL Egyesület hozza és viszi a szükséges ellátmányt, melyet egyfajta órarend szerint osztottak be. Van, amikor a húst, máskor a pékárut, a zöldséget, a gyümölcsöt szállítják be. Ezen kívül reggelente és esténként, de akár a nap bármely szakában, a túlpartra is átviszik azokat, akik munkába igyekeznek.

Bodó László, a KÖTÉL Egyesület vezetője Fotó: Bors

Természetesen, aki munkába szeretne menni, vagy munkából haza, megoldjuk a szállítását. A nap 24 órájában ezt vállaltuk. A beszállításon kívül az elsősegély nyújtást is mi látjuk el

- osztotta meg a Borssal Bodó László, a KÖTÉL Egyesület vezetője.