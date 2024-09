Árvíz 2024: kritikus ponthoz érkezett a védekezés

Szerdára a pesti és a budai alsó rakpartot is elöntötte a víz, és a főváros egyik legkritikusabb pontja, a Róma-part is víz alá került. Az országban számos helyen útlezárások léptek életbe, az MVM gáz- és áramkimaradásokra figyelmeztetett. Kisoroszit a víz teljesen elvágta a külvilágtól, és Vácon is kritikus volt a helyzet, ugyanakkor a Fővárosi Csatornázási Művek közölte, hogy Magyarország csatornái felkészültek az árvízre. Kedd éjszaka hatályba lépett az árvízrendelet, szerdán reggel pedig Orbán Viktor miniszterelnök Árvízinfo címmel tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy most jön az árvíz elleni védekezés legnehezebb időszaka.

Szerdán már ilyen magasan állt a víz a Margit híd budai hídfőjénél

Térképen a védekezési helyszínek

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság friss térképén mutatjuk, hol, milyen árvízvédelmi készültség mellett dolgoznak a szakemberek. A kék színnel jelölt vízmérce-pontokon nincs szükség védekezésre. A zöld jelek I. fokú, a sárgák II. fokú készültséget jelölnek. A piros jelzésnél III. fokú, míg a bordónál rendkívüli a készültség szintje. Jól látszik, hogy jelenleg a legkritikusabb árvízvédelmi helyzet Mosonmagyaróvár térségében van.

Fotó: vizugy.hu

Megváltozik a főváros közlekedése

Metró 2

Szeptember 20-tól, péntektől lezárják a metró Batthyány téri állomását, a szerelvények csak áthaladnak a megállón, le- és felszállni nem lehet. A metróállomás lezárásának idején a 39-es busz vonalán a Széll Kálmán tér és a Batthyány tér között csuklós buszok közlekednek, a szokásosnál sűrűbb járatindulással.

HÉV 5

Szeptember 18-án, szerdán lezárták a H5 HÉV alagúti szakaszát, ezért a HÉV nem hajt be a Batthyány téri végállomására, és a Margit hídnál is a felszínen kialakított ideiglenes végállomásnál lehet csak fel-, illetve leszállni. A Batthyány téren és a Margit hídnál a HÉV-aluljáró lépcsőinél homokzsákokat helyeztek el.

A BKK és a MÁV-HÉV munkatársai hangbemondásokkal, információs táblákkal, a Margit híd, budai hídfő állomásnál pedig személyesen is segítik az utasok tájékozódását. Ennek ellenére a BKK arra kéri a szentendrei héven utazókat, hogy útvonalukat még indulás előtt tervezzék meg.