„Jószívű gyerek volt, nem ezt érdemelte" - 13 éves tinédzser halt meg az otthonában, szívszorító szavakkal búcsúzik a gyászoló anya

Jahziah Coke-ot megkéselték saját otthonában, a Birmingham melletti Sandwellben augusztus 29-én. A mentők délután 4 óra körül rohantak a helyszínre, de már semmit sem tehettek a fiatalért.

Fotó: @Pexels

Küzdöttek Jahziah életének megmentéséért, de az iskolás fiút a helyszínen halottnak nyilvánították.

Mindkét gyanúsítottat, akiket életkoruk miatt nem lehet megnevezni, vasárnap elfogták - közölte a The Sun. A helyi rendőrség egy 40 év körüli férfit is letartóztatott. Jahziah családját most szakemberek támogatják. Összetört szívű édesanyja így búcsúzik fiától:

Jahziah nagyon udvarias, kedves és családcentrikus fiatalember volt. Mindig mosolygott, s mosolya mindenkit jobb kedvre derített. Nagyon jószívű gyerek volt, nem ezt érdemelte.

Virágokat, mécseseket és macikat hagytak a fiú emlékére a ház előtt. Egy fiatal anyuka így nyilatkozott: