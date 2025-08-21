Most kaptuk: jó hírek érkeztek Demjén Ferencről, így van a balesete után

Kedves Barátaink!

Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött!

Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

Demjén menedzsment