Most kaptuk: jó hírek érkeztek Demjén Ferencről, így van a balesete után

Demjén Ferenc
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 08:05 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 21. 08:10
műtét
A menedzsment Facebookon osztotta meg a hírt. Így van most az otthonában balesetet szenvedett Demjén Ferenc.

Csütörtök reggel kaptuk a remek hírt, hogy Demjén Ferenc nagyon szépen gyógyul, és rehabilitációja már el is kezdődött. A menedzsment Facebookon osztotta meg a nagyszerű hírt:

Kedves Barátaink!

Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött!

Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

Demjén menedzsment

 

 

