Jobb felkészülni: nemsokára ismét árvíz várható az országban

Nemrég a komoly aszály okozott gondokat hazánkban, most azonban az árvíz az, amire inkább készülni kell. Az előrejelzések alapján ugyanis az időjárás az elkövetkezendő napokban nagymennyiségű csapadékkal érkezik meg, ami miatt a hőmérséklet is 12-14 fokra csökken majd le. Az esőzések miatt azonban a hűvös idő mellett komoly árvíz is kialakulhat.

Újabb árvíz várható Fotó: Bánkúti Sándor

Nagybajcsnál már szeptember 15-én elérhetik az elsőfokú árvízvédelmi készültség kihirdetéséhez szükséges szintet, két nappal később pedig elrendelhetik a másodfokú riasztást is. Budapesten a mostani 183 centiméteres vízállás helyett négy nap múlva mintegy 600 centiméteres várható, ami azt jelenti, hogy mindössze 10 centiméter hiányzik majd az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendeléséhez, közölte a Teol.

A Duna Tolna vármegyei szakaszán azonban egyelőre nem kell tartani komoly áradástól. Dunaföldvárnál mintegy 300 centiméteres lesz a vízállás, ami jócskán elmarad majd a készültség elrendeléséhez szükséges 721 centimétertől, míg Pakson szeptember 17-ére 410 centiméter várható, az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendeléséhez ugyanakkor 650 centiméteres víztömegre van ott szükség.