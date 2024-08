Hihetetlen, mi bukkant elő a Tiszából: csak pár évente látni ezt az ötszáz éves kincset

Az elmúlt napok viharos időjárása ellenére Szolnok környékén nem sok csapadék esett, a folyamatos kánikula pedig csak tovább fokozta a Tisza vízszintjének csökkenését. Két éve megdőlt a negatív rekord, amihez már idén is közelít a folyó, csupán néhány centiméterrel marad el az akkori vízszinttől. Öröm az ürömben azonban, hogy ilyenkor előbukkan a Tiszából egy különleges, rejtélyes történelmi maradvány.

Török kori híd maradványait fedezték fel 2003-ban Szolnoknál, ami azóta is csak ritka pillanatokban mutatja meg magát Fotó: Mészáros János / Szoljon.hu

Szenzáció Szolnokon: ismét látni a török kori híd maradványait

A török kori fahidat közel 500 évvel megépítése után fedezte fel egy helybéli, Lakatos László. Azóta kiderült a hídról, hogy 1562-ben épült, ezzel a Tisza és az ország első állandó folyami hídja lett. A hidat Güzeldzse Rüsztem budai pasa építtette, debreceni ácsokkal. Az építmény a folyó keleti partját kötötte össze a szolnoki várral. A 110 méter hosszú híd 5-6 méter széles és 10-12 méter magas volt, és tölgyfacölöpökből készült. Nagy valószínűséggel a törökök égették fel maguk mögött 1685 őszén, amikor kivonultak Szolnok városából.

A fahíd maradványai mostanra már annyira összefonódtak az időjárással, hogy a szolnokiak már napokkal az aszály előtt azt találgatták, hogy mikor lesz olyan alacsony a vízszint, hogy előbukkannak a török kori híd maradványai.

Az egykori fahíd maradványait dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze kutatta. A leletek kormeghatározása után vált biztossá, hogy valóban a legkorábbi, 1562-ben épült Tisza-híd cölöpjei kerültek elő – írta meg a Szoljon.

Az értékes maradványok akkor mutatják meg magukat, amikor a negatív rekordhoz közelít a Tisza vízszintje Fotó: Nagy Balázs / Szoljon

A Tisza alacsony vízállását híd jelzi, a Dunáét pad

A Tiszánál a hídmaradványok és a homokszigetek, a Dunánál pedig a Margitsziget ikonikus padja mutatja az alacsony vízszintet. A margitszigeti látványosság vonzza az embereket, hiszen aszálykor be lehet sétálni egészen a Margit híd alá, ahol ilyenkor előbukkan egy pad is, mely az év nagy részében víz alatt van. A különleges helyszínt sok turista látogatja meg, de népszerű a szerelmespárok körében is. Nem kevesebben látogatják a szolnoki török kori fahíd maradványait sem. Az érdeklődők gyakran fotózzák a látványosságot Szolnokon, belegondolva, hogy a Tisza vízjátéka Szolnoknál több mint tizenhárom méter, azaz ennyivel lenne magasabban a víz, ha a legmagasabb árvízi vízállás lenne és nem a legalacsonyabb.