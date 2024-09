Hihetetlen: önmagához ment feleségül a modell, de egy év múlva furcsa okból elvált

A 36 éves Suellen Carey modell és influenszer szakított önmagával, és szerelmet keres – bizarr „szologám” házassága alatt pedig „kimerültnek” és magányosnak érezte magát.

A brazil származású, de jelenleg az Egyesült Királyságban élő Suellen Carey tavaly sokkolta a nemzetet, miután felfedte, hogy egy londoni szertartáson összekötötte az életét - saját magával. Ő volt a menyasszony és a vőlegény is. A 36 éves nő, aki 400 000 Instagram-követőt gyűjtött össze, azon kevesek egyike, akik a „szologámia” életmódot választják.

Suellen mindent megtett, hogy megmentse a házasságát, még 10 párterápiás ülésre is elment, hogy javíthasson a kapcsolatán és valahogy átvészelje a magányt. De most az influenszer feladta, beismerte, hogy egyszemélyes házassága menthetetlen, és most már nyitott arra, hogy egy másik személlyel randevúzzon.

"Rájöttem, hogy az önelemzés és a reflexió alapvető fontosságú, de kulcsfontosságú, hogy tudd, mikor kell befejezni valamit. Még az önmagunk iránti elkötelezettségnek is lehetnek kihívásai, például megbirkózni azzal az elvárással, hogy mindig tökéletes legyél magadnak. Rájöttem, hogy nagy nyomást helyezek magamra, és ez néha kimerített; megértettem, hogy még az önmagunkkal való házasságban is fontos elfogadni a tökéletlenségeinket."

Suellen egy „intenzív önismereti és elfogadási utazásra” indult, és végre készen áll arra, hogy újra randevúzzon. Sologámiás élményét „gyógyítónak” nevezte, de tudta, hogy a válás a helyes lépés.

"Úgy döntöttem, itt az ideje, hogy megnyissam a szívemet az új lehetőségek előtt, beleértve a párkeresés lehetőségét."