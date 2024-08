„Na az nem csillag volt, az biztos!” - Rejtélyes fénypontokat látott a rémült magyar hobbicsillagász

Árpád és családja hobbiból szokták a csillagokat nézni. Ilyenkor ritkán különös eseményeket is látnak, amelyek eredetére máig nem tudják az észszerű magyarázatot. A rejtélylistájuk nemrég kibővült: olyan fénypontokat látott Árpád végighúzni a hajnali égbolton Magyarország felett, amitől kissé meg is rémült.

Különös fényeket látott egy magyar apuka / Fotó: AstroStar

„Vibráló fényeket láttunk”

Az újpestin át a putnoki ufóig sokféléről számoltak már be a magyarok, mégis milyen furcsaságokat láttak már. Ezeket ki elhiszi, ki nem – mindenki maga dönti el. Az ufórajongók izgatottan találgatják egy ideje, mégis mit láthatott Sz. Árpád hajnalban, amikor munka előtt kávézott és az égre nézett.

- Láttunk már fura dolgokat az égen. Egyszer pici és vibráló fényeket láttunk az égen. Na az nem csillag volt, az biztos! Az alakja is furcsán nézett ki. Egy darabig egy helyben állt, utána meg eltűnt. Másik alkalommal megint láttunk egy fura fénypontot. Az egyik pillanatról a másikra eltűnt. Aztán szabály szerint átugrott egy másik pontra! Amit a páros legutóbb látott, még minket is eleinte megfogott – vallotta be a Borsnak Árpád felesége, K. Sz. Viola.

Árpád augusztus 30-án, pénteken a hajnali órákban írta ki döbbenetében az egyik csillagászattal foglalkozó Facebook-csoportba, milyen szerencse érte: mintha ufót látott volna – de vajon tényleg az volt?

Ma hajnalban gyönyörködtető volt az égbolt, és egyszer csak megjelent 23 egymást követő fénypont. Hajnali 3 óra 50 perc és hajnali 4 óra 10 perc közt történt. Olyan durva és egyben ijesztő volt!

- vallotta be a családapa.

Ufó vagy nem ufó?

A hobbicsillagász Árpád a fiával szokta az eget kémlelni egy távcsővel, ám mivel pénteken munkába ment kora hajnalban, így nem volt kéznél az eszközük. Pechére, mert jó ideig sem ő, sem mások nem tudták pontosan, mégis mit láthatott. Kiderült: mások is kiszúrták az égen a különös jelenséget, köztük egy sarkadi férfi is.

- Én is láttam! Nem az egész égbolton közlekedtek, hanem egy pontból – írta Imre.

Egy másik szemtanú egy hónappal ezelőtt, júliusban is pont akkortájt látta a rejtélyes, mozgó fénypontokat, mint Árpád. Szerinte akkor a déli irányból észak felé haladtak az ufószerű fényfontok.