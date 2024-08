„Nagyon nehéz napokat élünk át” – Így van most Ádin, az első Duchenne-es magyar kisfiú, aki megkapta a génterápiát

Nem tudtam hová vigyem minden nap 40 fokban, hogy levezesse az energiáját. Nem tudunk elmenni egy játszótérre se, mert elviselhetetlenül meleg van. Nagyon rossz látni azt is, hogy milyen hatással van a kis szervezetére a szteroid. Alig várom, hogy csökkenthessünk a mennyiségen. Bizonyára a nehéz napokhoz közrejátszik a bezártság, az otthon és a kortársai hiánya, a saját megszokott környezetének hiánya is. Kitartunk és csak azt kívánom, hogy továbbra is minden eredménye jó legyen