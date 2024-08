Szívszorító összetartás: Ádin után Dominikot is segítenek megmenteni Anikóék

Egy igazi csoda valósult meg, mikor július 24-én Ádin megkapta a csodagyógyszert, amivel esélyt kapott egy teljes értékű életre. A Duchenne-szindróma gyógyíthatatlan, ám az időben megkapott terápia képes megállítani a betegség terjedését így megóvva a beteg aktuális állapotát. Az 1,3 milliárd forintos csodaszert egyelőre első magyarként kizárólag Ádin kaphatta meg, de hihetetlennek tűnő története másokat is inspirál, így egyre többen vágnak bele a lehetetlennek tűnő küldetésbe. A második szerencsés talán éppen a mindig mosolygós Sági Dominik lehet!

Ádin végre megkapta a génterápiát Fotó: Facebook/Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

A 4 éves Sági Dominik családja közel fél éve vágott bele a gyűjtésbe, de a csillagászati összeg elérése egyelőre csak álom marad, ugyanis nagyon lassan gyűlik az összeg. Bár 18 millió forintot már összegyűjtöttek, egyelőre még nem látják a gyűjtés végét, pedig az angyalarcú kisfiúnak kizárólag ez az egyetlen egy esélye. Ha Dominik nem kapja meg időben a terápiát, a betegség szépen lassan elpusztítja a fiú izomzatát, ami végzetes és visszafordíthatatlan. Ádin édesanyja Anikó számára a legfontosabb kisfia egészsége, ám azt is fontosnak tartja, hogy az általuk kitaposott ösvényen Ádin sorstársai is elindulhassanak, épp ezért úgy döntöttek értük is harcolnak.

— Első lépésként a licitcsoportunkat Dominiknak adtuk és ahol csak tudjuk felhívjuk a figyelmet az adakozás lehetőségére. Most elég zsúfoltak a napjaink, de igyekszünk a hazatérésünk után többet segíteni Dominikéknak — meséli lapunknak Anikó, Ádin édesanyja, aki jelenleg még Dubajban van kisfiával, akit a kezelés után egyelőre még megfigyelnek.

A kis Dominikot Ádinék is segítik Fotó: Olvasói

Anikó nem csak azért került közelebbi kapcsolatba Dominik édesanyjával Judittal, mert gyerekeik ugyan abban a betegségben szenvednek, hanem azért is, mert Anikó úgy érzi, Judit volt az, aki szívből tudott örülni a sikereiknek.

Dominik anyukája őszintén hálás nekünk, hogy kitapostuk nekik az utat és ennek a lehetőségét ő már a legelejétől megértette. Dominik szülei szívből örültek annak, hogy elkezdtük a Duchenne-szindrómát megismertetni az emberekkel, és annak is, hogy elkezdtünk gyűjteni erre a reményt adó terápiára

— magyarázza Ádin anyukája, aki szerint kizárólag egyesével van esélye célba érni a Duchenne-es gyerekeknek, hiszen a génterápia összege egy gyereknél is csillagászati összeg.

— Azért őket segítjük elsőként, mert mindig is örültek, ha elértünk valamit — zárja Anikó, aki abban bízik, hogy Ádin sorstársainak is sikerül időben összegyűjteni az összeget, hiszen ez az egyetlen egy gyógymód, ami esélyt adhat ezeknek a gyerekeknek egy teljes értékű életre, ami minden egyes embernek járna.