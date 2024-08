Elhalasztották az esti tűzijátékot, eddig kell várnunk

Korábban Kovács Zoltán Facebook-oldalán jelentette be, hogy meg fogják tartani augusztus 20-án az esti tűzijátékot. Csakhogy nem sokkal később rosszabbra fordult az időjárást.

Fotó: Varga György

Mint arra korábban az államtitkár felhívta a figyelmet: amennyiben váratlanul kedvezőtlen változás lesz az időjárásban, az operatív törzs azonnal be tud avatkozni, valamint haladéktalanul tájékoztatást ad. Ennek most eleget is tettek, Vitályos Eszter percekkel korábban jelentette be, hogy elhalasztották egy órával a tűzijátékot, ami így 22 órakor fog várhatóan elkezdődni.

Mindezek mellett Kovács Zoltán is friss bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, és minden tűzijátékra igyekvőt arra kért, hogy a következő fél órában vonuljanak biztonságos, fedett helyre.