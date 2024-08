Döntött a kormány, mutatjuk a legfontosabb bejelentéseket

"Munka van" - ezt posztolta a szerdai kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök a legnagyobb közösségi oldalon. Az ott született döntésekről ad tájékoztatást a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Gulyás Gergely közölte, hogy a szerdai kormányülésen az oktatás volt a központi téma. A kormány a vállalásoknak megfelelően folytatja a pedagógus-béremelési programot. 2025-ben a diplomás átlagbér bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz, és ennek a 80 százaléka lesz a pedagógus-átlagbér. A tárcavezető hozzátette: az idei évben 680 ezer forintra emelkedett a pedagógusok átlagbére, így ez további 21 százalékkal növekszik majd január elsejével. Gulyás szerint a jövő szempontjából nincs fontosabb a közoktatásnál.

Vitályos Eszter kormányszóvivő azzal folytatta, hogy a szülők terheinek csökkentésére idén is előbb érkeznek a családi támogatások, így a családi pótlék is. A gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék kézbesítését a Magyar Posta Zrt. pénteken kezdi meg, a Magyar Államkincstár pedig szintén holnap utalja ezeket az ellátásokat az érintettek bankszámlájára.

Hozzátette, idén is biztosítják az ingyenes tankönyveket, valamint 70 ezer oktatási segédeszközt.

Az önkormányzatokon keresztül továbbra is lehetőség van a kedvezményes étkeztetés igénybevételére. 200 milliárd forint befektetéssel támogatják a digitális oktatást, így digitális eszközöket kapnak a diákok. A gyermekeket nevelő családok biztonságát szolgálja a családi adókedvezmény, de megemlítette az Erzsébet-táborokat is, melyet ezer forintos jelképes összegért vehetnek igénybe. Említette még az ingyenes nyelvvizsga és a KRESZ vizsga lehetőségét is, illetve a 25 év alatti fiatalok SZJA-mentességét.

