"A férjem a lányommal csalt meg, de nem akarok elválni"

Csak most vallotta be a lánya, hogy két évvel ezelőtt volt egy kis afférja a mostohaapjával. Az édesanya világa fenekestől felfordult, azt mondja, undorodik a férjétől és a lányától is.

A liezon akkor történt meg, amikor az édesanya éppen egy üzleti úton volt. "A férjem megkérte, hogy bújjanak össze a MI ágyunkba. A lányom először kinevette, de aztán beadta a derekát. Úgy fogalmazott, hogy »csak egy kicsit megkóstolták egymást«. Mint kiderült, évek óta húzták egymás agyát, incselkedtek egymással. Undorodom ettől az egésztől. A lányom apja, az első férjem nagyon fiatalon meghalt. A második férjemmel akkor házasodtunk össze, amikor a lányom még csak 6 éves volt. Látta felnőni a lányom, a sajátjaként szerette, járt a fociedzéseire, ő tanította meg vezetni is. Ez az egész megkérdőjelezi a házasságunkat. Szörnyű anyának érzem magam, amiért beengedtem az otthonunkba egy ilyen férfit. De az is borzalmasan fáj, hogy a lányom erről két évig hallgatott. A férjem most töltötte be a 75. életévét, és a demencia jeleit mutatja. Nem hiszem, hogy bármikor az életben képes leszek neki megbocsátani, amit a lányommal tett. El akarok válni tőle ezért, de a betegsége miatt meg mégis maradnom kellene, mert nem lehetek ennyire szívtelen, hogy ilyen állapotban magára hagyom" - írta a nő egy szakértői csoportba.

Az egyik szakértő azt mondta, hogy akár a demencia is okolható a viselkedés megváltozásáért és lehet, hogy emiatt csábította el a mostohalányát a nő férje. Ez azonban semmiképp sem szolgálhat mentséggel egyiküknek sem.

A tanácsadó arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak már gondozó szolgálatok, otthonok demensek részére, így akár az is egy út lehet, ha a nő el akarná hagyni a férjét.