"Már nagyon izgulunk" - nagy hírt kap ma Weisz Fanni, kiderül kisfiút vár-e, vagy kislányt

Weisz Fanni közel egy hónappal ezelőtt robbantotta fel a közösségi médiát, amikor is hirtelen egy, nagyobb lélegzetvételű posztban tudatta: anyai örömök elé néz és még el is jegyezték őt! Sorra gratuláltak neki, amit hálával fogadott, pláne azon kételyei között, vajon jó anya lesz-e. Elmondta izgalmas dolog számára a babavárás, de egyben félelmetes is. Mostani hétvégéjét azonban csakis az előbbi érzelem tölti be: kiderül ugyanis, kisfiút vár-e vagy kislányt.

Fanni nagyon várja már, hogy megtudja gyermeke nemét. Fotó: Szabolcs László

A pici nemét egy "nemleleplező" bulin tudják meg, amit a kicsi két nagymamája szervez:

Jaj már nagyon izgulunk, mert szombaton fog kiderülni végre, hogy fiúcska lesz e vagy kislány a picikénk. Már annyira várjuk a pillanatot. Tulajdonképp mindegy is, de azért folyton találgatunk. A párom szerint kisfiú lesz, én bizonytalan vagyok még, hol kislányt gondolok, hol fiúnak érzem, összevissza.

- osztotta meg gondolatait a boldog anyuka.

A jövevény nemét egy ember azonban már tudja: Ágnes, Fanni édesanyja. Épp ezért szervezte ő a babavárót, amiről korábban így nyilatkozott a Borsnak:

Én már tudom a baba nemét! De Fanniék előtt ez még titok! A pici neme egy babavárón bulin derül ki. A parti megszervezése a két nagymama, tehát az én, és Gergő anyukájának a feladata. Nagyon nehéz magunkban tartani, de a fiatalok cukik, mert nem faggatnak minket. Nagyon nehéz lehet megállniuk, de az ő kívánságuk volt.

Az izgatott kismama posztja IDE kattintva érhető el.