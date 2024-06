Weisz Fanni édesanyja elárulta: „Én már tudom a baba nemét”

Elképesztő örömhírről számolt be a napokban a csinos modell: Weisz Fanni kisbabát vár és a kezét is megkérte szerelme! Közösségi oldalán már a gömbölyödő pocakját is megmutatta, a Bors pedig elérte az édesanyját, Ágnest, aki meghatott örömmel számolt be az érzéseiről.

Weisz Fanni édesanyja, Lénárt Ágnes nagyon boldog volt a gólyahír hallatán (Fotó: Weisz Fanni)

„Nem volt titok: tudatosan készültek rá a fiatalok"

– Nagyon boldog vagyok, ennél szebb érzést el sem tudok képzelni! – mesélte lelkesen Ágnes, mikor arról kérdeztük, milyen érzés, hogy hamarosan nagymama lesz. Azt is elárulta, hogy nagyon harmonikusnak látja a lánya és párja, Gergő kapcsolatát. És bizony a fiatalok hamar tudták: együtt képzelik el a jövőjüket.

– Őszintén szólva nem annyira lepődtem meg, amikor Fanniék elárulták a gólyahírt. Nem volt titok: tudatosan készültek rá a fiatalok. Tényleg nagy boldogságban vagyunk – tette hozzá mosolyogva Ágnes, aki már azt is tudja, hogy lánya, Fanni kisfiút vagy kislány hord a szíve alatt.

Weisz Fanni édesanyja már tudja a baba nemét

– Én már tudom a baba nemét! De Fanniék előtt ez még titok! A pici neme egy babavárón bulin derül ki. A parti megszervezése a két nagymama, tehát az én, és Gergő anyukájának a feladata. Nagyon nehéz magunkban tartani, de a fiatalok cukik, mert nem faggatnak minket. Nagyon nehéz lehet megállniuk, de az ő kívánságuk volt.

Tökéletes páros

Weisz Fanni édesanyja néhány éve egy interjúban arról mesélt, hogy a mai napig élénken emlékszik a két gyermeke, Fanni és fivére születésére. Arra a kérdésünkre, hogy szeretne-e bent lenni majd Fannival a szülőszobán, Ágnes azt felelte:

– Úgy gondolom, ez az ő közös kis történetük. Az ő csodájuk. Szerintem ennek hármójuk nagy pillanatának kell lennie. Természetesen mindig Fanni mellett leszek, amikor szüksége lesz rám, s az is valószínű, hogy a folyosón mi nagymamák szétizguljuk majd magunkat. Mindig azt mondom Fanninak viccelődve, hogy ha valakinek babája lesz, ő már többé nem lehet baba… – mosolyodott el Ágnes, majd hozzátette:

Fanni és Gergő tökéletes páros: felelősségteljes, jó szülők lesznek.