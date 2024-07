Valóra vált Zolika álma, kétszer legyőzte a rákot, most Ronaldótól tanul a cselezni

Suki Zolit 2022-ben megtámadta egy igen agresszív daganattípus, amit a fiatal fiú bátran legyőzött, ám megpróbáltatásai ekkor még nem értek véget. A rettegett betegség nem sokkal később újra megtámadta Zolit, aki hősiesen tűrte az ezzel járó iszonyú fájdalmakat és kimerítő kezeléseket. Zoli szervezete másodszor is jól reagált a terápiákra, melyeknek köszönhetően másodjára is legyőzte a betegséget. A kamasz fiú jelenleg havonta jár kezelésekre, ám a szabadidejében végre hobbijának élhet. Zoli Ronaldótól tanul cselezni, miközben azon igyekszik, hogy mielőbb megerősödjön.

A Ronaldó drukker Zoli postán kapta meg a televíziót Fotó: olvasói

Zoli legnagyobb álma, hogy nagy focista lehessen, így nagy bánata, hogy betegsége akadályozza a sportolásban. A fiú már hosszú ideje kénytelen volt szögre akasztani a focicipőt, de alig várta, hogy legalább a televízión keresztül és a virtuális térben imádott hobbijának hódolhasson, amit a kórházban nem tudott megtenni. A Ments életet közhasznú alapítvány programján keresztül Zoli egyik álma nemrég valóra is vált. A Váltsd valóra te is egy beteg gyerek álmát elnevezésű kezdeményezés egyik névtelen álomvarázslója az alapítványon keresztül televíziót adományozott Zolinak, amiért a fiú és édesanyja is nagyon hálás.

Eddig nem volt tv a szobámban, ami nagyon zavart, különösen most ez Európa Bajnokság idején. Mivel még nem nyertem vissza az erőm, sokat vagyok otthon, így nagyon örülök a tv-nek, amit az álomvarázslómnak köszönhetek

— meséli lapunknak Zoli, aki a tv nézés mellett egy focis játékra is használja a televíziót, ami nagyon feltölti őt, amíg nem tud maga is futball cipőt húzni. A fiú így magától Ronaldótól a példaképétől tanulhat cselezni.

Zoli tart tőle, hogy a betegség újra megtámadja Fotó: olvasói

Nagyon hiányzik a foci, de még egy évig biztosan nem állhatok vissza a csapatba

— számol be az orvosok prognózisáról Zoli, aki egyre jobban viseli a havonta egyszer esedékes kemoterápiát. Zolinak, elmondása szerint, már nincs hányingere és nem viseli meg annyira a kezelés, mint az elején. Bár a fiú nagyon pozitív, hiszen már kétszer is legyőzte a gyilkos kórt, aggódik is.

Ha már kétszer is megtámadott, miért ne támadhatna meg harmadszor is?

— töpreng a fiú, aki a szenvedélye mellett igyekszik a szabadban is időt tölteni. Édesanyjával esténként sétálni vagy biciklizni járnak, amit mindketten nagyon élveznek. Zoli számára nagyon fontosak a barátok, így igyekszik ápolni a kapcsolatait, így amikor csak teheti a fiúkkal kártyázik. A kamasz nehezen viseli, hogy sok barátja lemorzsolódott a betegsége miatt. Abban bízik, hogy barátai a jövőben visszatalálnak majd hozzá. Zoli édesanyja Melinda fiával együtt nehéz időszakon van túl, ami fizikailag és anyagilag is kimerítette.