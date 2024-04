Elfojtja a rák elleni védekezést - ezek az ételek évtizedekkel rövidíthetik meg az életed

Sok gondolkodó ember hangoztatja, hogy a világ olyan tempóban kezdett el változni, hogy lassan a vesztünkbe rohanunk vele. Példának okáért ha összehasonlítanánk az 1710-es és az 1810-es éveket, nem látnánk olyan elképesztően nagy különbséget. Ha azonban összehasonlítjuk az 1920-as és a 2020-as éveket, akkor döbbenten tapasztaljuk, hogy a különbség ég és föld! Világunk, civilizációnk mintha exponenciálisan fejlődne, és bár ennek megvannak a tagadhatatlan előnyei, azért sok hátránnyal is számolnunk kell. Szingapúri kutatók most szomorú igazságra mutattak rá.

Az emberek többsége imádja a gyorsételeket

A világ eszelősen felgyorsult. Míg korábban az is napokba telt, hogy eljussunk Budáról Bécsbe, ma már egy nap leforgása alatt átrepülhetünk a világ másik felére is. Egyre több a lehetőségünk, egyre több az élmény, éppen ezért egyre többet dolgozunk, hogy egyre magasabb életszínvonalon éljünk. Az életünk tehát egy folyamatos rohanás. Amikor a a munkahelyünkön elugrunk ebédelni, vagy munka után vacsorára vadászunk, akkor is elsősorban az dominál bennünk, hogy legyen meg minél gyorsabban, hogy ezután mehessünk a dolgunkra. Minden bizonnyal ezért lett olyan nagyon népszerű a gyorsétel. Erre ugyanis nem kell sokáig várni, ráadásul nagyon ízletes is. Egy friss kutatás szerint azonban rengeteget árthatunk ezzel a szervezetünknek.

Felfedezték ugyanis, hogy a gyorsételekben megtalálható metilglioxál felgyorsítja a BRCA2 gének pusztulását, amelyek pedig azért is felelősek, hogy megelőzzék, felvegyék a harcot a daganatos sejtekkel.