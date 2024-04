Az orvosok nem sok esélyt adtak neki, de a 16 éves Zoli már alig várja, hogy újra focizhasson

Suki Zolit 2022-ben megtámadta egy igen agresszív daganattípus, ám ő bátran viselte a megpróbáltatásokat, majd legyőzte a rettegett betegséget. Zolit nem sokkal később újabb próbatétellel állította szembe az élet, amit iszonyú fájdalmai ellenére újra hősiesen viselt. A fiú olyan jól reagált a kemoterápiás kezelésekre, hogy még az orvosokat is meglepte: a rákos sejtek szinte egytől-egyig eltűntek Zoli testéből. Az őssejt transzplantáció most abban segíti Zolit, hogy az elpusztult, regenerációra képtelen sejteket megújítja, így az immunrendszere újra el tudja látni feladatait ami hosszú távon új reményt jelenthet a fiatal fiú számára.

Zoli végre megkapta az őssejt terápiát / Fotó: olvasói

Zoli édesanyja korábban könnyes szemmel mesélt lapunknak arról, hogy Zoli szervezetében kiújult a rák, és arról, hogy az orvosok szerint szinte semmi esélye nincs a túlélésre. Ehhez képest legutóbb arról mesélt kitörő örömmel, hogy Zoli rendkívül jól reagált a kemoterápiára, aminek hatására eltűntek a rákos sejtjei, ráadásul szervezetét tovább segítik egy őssejt transzplantációval.

Zoli végre csütörtökön megkapta az őssejt terápiát

— lelkendezik Zoli édesanyja Melinda, aki az elmúlt időszakban szép és nehéz pillanatokat is egyaránt megélt. Bár Zoli végre hízott és elkezdett jobban lenni, a kemoterápia újra megviselte a szervezetét, ami miatt étvágytalan lett és sokat hányt.

Zoli türelmetlenül várta, hogy lecsöpögjön az őssejt / Fotó: olvasói

Boldogság volt látni, hogy Zoli már alig várja, hogy lecsöpögjön az őssejt, mert közben megjött az étvágya. Most már jól eszik. Rögtön utána krumplis tésztát kívánt

— örvend az édesanya, aki most azon izgul, hogy Zoli szervezete befogadja az őssejtet, hogy idővel újjáépítsék az immunrendszerét. Melinda azt is elárulta, a fiú ez után két havonta egyszer immunterápiát kap majd egy éven át, hogy aztán egészségesen és boldogan hagyhassa el az egyhangú kórtermeket. Melinda fia egészsége mellett a jövőjükért is aggódik, ugyanis a folyamatos utazás és a betegséggel kapcsolatos egyéb anyagi terhek, komolyan megviselték a családot. Melinda tisztában van azzal, hogy fia még nem gyógyult ki teljesen a betegségből, ám továbbra is bízik a csodában és az orvostudományban, hiszen a terápiák eddig is megóvták Zoli életét. Melindának nincs kétsége afelől sem, hogy Zoli továbbra is küzdeni fog, hiszen a kamaszfiút már nagyon hajtja a vágy, hogy újra focicipőt húzhasson. Ha te is szeretnél segíteni Zolin és családján, itt megteheted.