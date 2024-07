„Íjjaj, úgy élvezem én a strandot” - Régen minden jobb volt, még a strand büfékben is - Galéria

Lángos, kolbász, illetve Gyöngy Márka és Traubisoda. Kígyóztak a sorok a strandok büféi előtt, és még helyet is úgy kellett vadászni a kékre festett fémasztaloknál, ha le akartunk ülni kényelmesen elfogyasztani a verejtékes közelharcok árán megszerzett zsákmányt. A hangosbemondóban recsegett a zene, amit a pénztáros időnként az elkószált gyerekek neveinek bemondásával szakított meg.

A sültek illatát már messziről lehetett érezni a büfékhez közeledve Fotó: Fortepan

A büfékben nem volt ekkora választék mint manapság, mégis mindenki talált a fogára valót. A sültek illatát már messziről lehetett érezni. A nyolcvanas években már a hamburger és a wimpi is színesítette a kínálatot, és nagyon népszerű volt a megéhezett strandolók körében. Mindemellett nagyon fontos volt időben érkezni, ha jó helyre, azaz árnyékos részen szerettük volna leteríteni a plédet. A helyfoglalás után az első út legtöbbször a büfé felé vezetett. Kíváncsian néztük a kínálatot, pedig mindenhol szinte ugyanazokat a finomságokat kínálták: hurka, kolbász, lángos és palacsinta. Később már a hot dog és a hamburger is tovább színesítette a kínálatot. A balatoni strandokon természetesen a hekk is nagy népszerűségnek örvendett. Az italok kínálata is széles skálán mozgott. A fröccs és a habzó hideg sör volt a legkedveltebb ital, de természetesen a kicsik is választhattak a bambi, a kóla, a traubi és a málna közül.

