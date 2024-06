Emlékszel még? Szeretted? Retró strandkaják a Bambitól a sült kolbászig – galéria

A nyárias időjárás miatt valószínűleg sokan azon gondolkodnak, hogy a hétvégét valamilyen vízparton töltsék. Adunk hozzá egy kis kedvcsinálót.

A sok strandolás után jöhettek a retro ízek Fotó: Inkey Tibor / Fortepan

Elég, ha visszaemlékezünk – vagy elképzeljük –, hogy milyen volt annak idején a strandokon. Már messziről látni lehetett a fürdő szerkóban, felfújt csónakokkal, matracokkal, állatokkal érkezett családokat. A strandhoz közeledve egyre hangosabban szólt a hangosbemondó és a rádió recsegő hangja. Majd ehhez társult a víz és később a büfé felől szálló ételek illata. Miután mindenki bejutott, megtalálta a lehető legjobb helyet és az pokrócával, törölközőjével le is stoppolta, jöhetett a vetkőzés, az átöltözés, majd a naptej. A gyerekek ilyenkor már fél lábbal a vízben voltak, olyan türelmetlenül várták, hogy pancsolhassanak. Az első csobbanások után eltöltött pár óra megtette a hatását. Ott még a mozgékonyabb gyerekek is megéheztek. Miközben a parton száradtak azok, akik korábban a vízben fürdőztek, hallani lehetett azt a bizonyos, jellegzetes hangot is, ahogyan a büfé irányából különféle finomságokkal igyekeztek ellátni minket.

Az üdítők sorában a gyöngyöző szóda, a habzó sör, a különféle fröccsök, limonádék, a kóla és a bambi csupán a kezdet volt. Arról nem is beszélve, hogy aki nem a saját kis szalámis zsömléjét majszolta a kék hűtőtáskán vagy annak tövében, strandszerkóban állta ki a sort míg végül valami finomsághoz jutott. A sült kolbász, a hurka, a rántott vagy sült húsok és a jó öreg „balatoni hekk” csupán néhány azok közül a retró ízek közül, melyeket a mai napig keresünk, ha elmegyünk egy strandra. A most következő, lapozható galériánkban ezekről a régi finomságokról mutatunk képeket, melyek talán sokakat töltenek majd el nosztalgikus életérzéssel.

