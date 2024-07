Ettől a változástól retteghetnek most az allergiások

A trópusi hőségben sajnos nemcsak a meleg, a magas UV-sugárzás és a viszonylag magas páratartalom az, amivel meg kell küzdenünk. Ebben az időszakban olyan változás áll be, ami minden olyan ember életét megnehezíti majd, aki allergiás a parlagfűre.

A parlagfű koncentrációja is emelkedik, megkezdődött az idei szezon. Fotó: Veszprém Megyei Napló / Pesthy Márton

Megkezdődött a parlagfűszezon, melynek első jelei már most megmutatkoztak, nem is beszélve arról, hogy az elmúlt évekhez képest csapadékosabb és melegebb nyáreleji időjárás kedvezett a parlagfű növekedésének. A parlagfű pollenjének koncentrációja egyre nagyobb a levegőben. Ez az egyik legagresszívebb allergén, ami a legtöbb embert érinti a növények allergénjei közül, egészen október közepéig panaszokat okozva.

Ehhez két dolog is hozzáadódik, melyekről nem szabad megfeledkeznünk. Az időjárás napokban tapasztalható jelenségei miatt, az ország nagy részén több pollen koncentrációja is magas, illetve extrém magas tartományban alakul. A délnyugati tájaktól eltekintve - ahol egy kicsit jobb a helyzet - a csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően a magas tartományban alakul, a pázsitfűféléké és az útifűé alacsony-közepes szinten van jelen. A kültéri allergén gombák spóraszáma a nagyon magas tartományban alakulhat. Mivel továbbra is tart a hőhullám, egyelőre nem várható jelentős javulás.

A másik, hogy a parlagfűnek van keresztallergén növénye, mely súlyosbítja a tapasztalható tüneteket. Az úgynevezett keresztallergia lényege az, hogy egyes allergiás tünetek megjelennek, felerősödnek akkor is, ha korábban a szervezetben egyébként nem fordultak elő. Ez azt jelenti, hogy az anyagok kémiai hasonlóságuk miatt hatnak egymásra, mint pl. a görögdinnye és a parlagfű. Az egyes növények virágzásakor tehát nemcsak azok allergénjei támadnak, hanem olyan növényeké vagy gyümölcsöké is, melyeket elfogyasztva jobban szenvedsz majd abban az időszakban, amikor az adott növény virágzik. A parlagfű esetében ilyen hatással lehet a görögdinnye, a sárgadinnye, a paradicsom és az uborka fogyasztása, mely sok kellemetlenséget okoz számodra ebben az időszakban, így amikor a parlagfű virágzik, ha allergiás vagy rá, kerüld ezeket az ételeket.