Miért veszélyes a görögdinnye? Ezekre a jelekre figyelj

A kánikula mellett a hamisíthatatlan nyár egyik jele, hogy megjelent a piacokon és a boltokban a görögdinnye. Rossz hír, hogy nem élvezheti mindenki a mézédes gyümölcsöt. A Mindmegette cikkéből kiderült, kire lehet veszélyes ez a nyári desszert.

MIK A GÖRÖGDINNYE-ALLERGIA TÜNETEI?



A gyümölcs fogyasztását követően rövid időn belül jelentkezik a csalánkiütés, viszketni kezd a nyelv vagy a torok, begörcsöl vagy fájni kezd a gyomor, sőt hányinger és hányás is előfordulhat. Súlyos esetben kialakulhat anafilaxia is, mely légzési és nyelési nehézséggel, légszomjjal, az arc, a torok és a nyelv megduzzadásával, hasi fájdalommal és szédüléssel is járhat – írják a Budai Allergiaközpont cikkében.

KIKNÉL ALAKULHAT KI A DINNYEALLERGIA?



A görögdinnye-allergia ritka és leggyakrabban gyermekkorban alakul ki. Dr. Balogh Ádám gyermekgyógyász és allergiaspecialista szerint akár más betegség is állhat a háttérben, ha a gyermeknél a gyümölcsfogyasztás után jelentkeznek az allergiás reakciók. Mindenképpen érdemes kivizsgáltatni a panaszokat, ugyanis az ételallergia életveszélyes is lehet.



HOGYAN VIZSGÁLHATÓ A DINNYEALLERGIA?



A cikk szerint a legtöbbet alkalmazott módszer a bőrpróba, mely allergia esetén pár perc elteltével bőrpírt, duzzanatot okoz, így jelezve, hogy a páciens allergiás a görögdinnyére. Egy másik lehetőség a vérteszt, ám ez lassabb és akár hetek múlva hozhat csak eredményt.

MI VAN AKKOR, HA NEM A GÖRÖGDINNYE OKOZZA AZ ALLERGIÁT?

Ha minden vizsgálat negatív eredményt hoz, de a panaszok továbbra is fennállnak, akkor elképzelhető, hogy más betegség áll a háttérben. Az egyik ilyen lehet a fruktóz felszívódási zavar, mely esetében a páciens szervezete nem tudja rendesen feldolgozni a bevitt gyümölcscukrot és ez okozza a hasi panaszokat. A fruktózérzékenység kilégzéses teszttel kimutatható.

A másik lehetőség a keresztallergia. Erre akkor kell gyanakodni a szakértő szerint, ha a görögdinnye fogyasztása után olyan tünetek jelentkeznek mint a szájüregi viszketés, bizsergő érzés vagy ajakduzzanat. Ezek a tünetek az egyes fehérjék szerkezeti hasonlósága miatt jelentkeznek, azaz az illető a parlagfűre allergiás, és a dinnye csak keresztallergiát okoz.

MIT TEHET AZ, AKI ALLERGIÁS A GÖRÖGDINNYÉRE?



A legfontosabb, hogy forduljunk orvoshoz és vizsgáltassuk ki a panaszokat. Ezután "nincs más teendő", mint kerülni a tüneteket okozó allergént, jelen esetben a görögdinnyét, sőt még a sárgadinnyét is, ugyanis gyakran kiválthat hasonló panaszokat. A parlagfűre allergiás emberek a keresztallergia miatt fokozott óvatossággal fogyasszák a dinnyeféléket, valamint az uborkát, a banánt és a cukkinit.