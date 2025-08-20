Augusztus 20.: Virágkompozíciók, táncosok, zenészek, mutatványosok ámulatba ejtő volt a debreceni virágkarnevál

Tizenkét, több százezer élő és száraz virágokkal feldíszített virágkocsi és több száz táncos, zenész, mutatványos vonult végig Debrecenben augusztus 20-án az ötvenkilencedik alkalommal megrendezett virágkarneválon.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A hagyományos Nagytemplom előtti kenyérszentelés, az élményfutás és az oldtimerek felvonulását követően a karneváli menet élén ezúttal is a Szent Koronát ábrázoló kompozíció haladt, majd sorra vonultak el a mobil lelátók közönsége és az utcákat megtöltő közönség előtt a virágkocsik, köztük a művészeti csoportokkal.

A Nagyvárad és Debrecen együttműködésében készült Tükrünk a világra: hagyomány és megújulás című virágkocsi a szecesszió szellemiségét és formavilágát ünnepli, a kompozíción egy kecses hattyúpár, a szecesszió ikonikus állata jelent meg. A Teva gyógyszergyár virágkocsija a mentősök, és azok előtt tisztelgett, akik nap mint nap életeket mentenek. A virágkocsi a karnevál eddigi történetének egyik legmagasabb kompozíciója, amelynek különlegessége volt a virágpillangó hatalmas szárnyainak kitárása.

A Magyar Posta egy mitológiai jelenettel, Héliosz megjelenítésével fejezte ki köszönetét a hozzájuk bizalommal forduló ügyfeleknek, és a munkájukat egész évben kitartóan végző munkatársaiknak. A 17 éves Fórum Debrecen bevásárlóközpont Batman bevetésen batmobiljával a Batman akcióban című interaktív kiállításra invitálta az érdeklődőket, a BMW Group Gyár Debrecen elektromos virágkocsija egy tehetségszínpadot jelenített meg, amelyen a hagyomány találkozott az innovációval. Utóbbi installáció hat, virággal díszített elemét a cég a helyi közösség számára ajánlotta fel, így a műalkotás egyes részei tovább élnek majd debreceni közösségi terekben. A BMW gyár duális képzésében tanuló diákok, a dolgozók, valamint a gyárban táborozók gyermekei is részt vettek a virágkarneváli felkészülésben.

Egyedülálló virágkocsival vett részt a karneválon az idén fennállásának 25. évét ünneplő Debreceni Vagyonkezelő Zrt.: a virágkocsi kilenc méhecskéje a holding tagvállalatait jelképezi, amelyek nap mint nap a város működéséért dolgoznak. A méhkaptár, amely köré a méhecskék gyűlnek, Debrecent szimbolizálta. Az idén 10 éves Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija a holnap arcát megmutató tükör: az a jövőkép jelent meg rajta, amelyet a szakképzés, az innováció, a modern technológia és az önmegvalósítás lehetősége hozhat el - jelezték a kocsi megálmodói.