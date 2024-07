"Az emberek elkerültek egészen addig, amíg nem fogytam 130 kilót"

Az emberek komolyan fognak venni, ha látják, hogy te is komolyan veszed magad. Most, hogy izmosodtam és leadtam a felesleges súlyt, rájöttem, hogy az emberek borzalmasan bántak velem, mert önmagammal is szörnyen bántam. Már tisztelettel bánok a testemmel, és ők is ezt teszik