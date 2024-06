Újra kórházba került SMA Tomika: „Drukkoljatok, hogy minden rendben legyen”

Az orvosunk előre figyelmeztetett minket, hogy a májenzimek a 8. héten megugorhatnak, figyeljük Tomikát. Annyira reméltük, hogy nem fog, de sajnos igen. Nem lett jó a múlt heti eredmény és sajnos a mostani sem. Ma vettek újra vért, más paramétereket is le akarnak ellenőrizni, voltunk ultrahangon is. Az orvosunk megnyugtatott, hogy ez a kezelés szokásos mellékhatása, csak most nagyon oda kell figyelni rá.