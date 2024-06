Levegőből buktatják le az autósokat - ezt büntetik most a rendőrök

Országszerte drónokkal vadásszák a szabálytalankodókat a zsaruk. A rohamosan fejlődő technikának köszönhetően a levegőből buktatják le a szabályszegőket.

Drónról vadásznak a zsaruk a szabálytalankodókra Fotó:Police.hu

Számtalan közlekedő hajlamos figyelmen kívül hagyni a tilos jelzést. A sárga, az "csak pesti zöld", a piros meg a "veszélyes zöld", mondják viccesen. Pedig számtalan baleset oka a piros lámpán történő áthajtás. Van, hogy csak elbambul a sofőr és belecsusszan a pirosba, de vannak, akik magasról tesznek a szabályokra és a tilos jelzés ellenére sem állnak meg. Ennek szeretnének az akciójukkal a hatóságok megálljt parancsolni. Fokozott ellenőrzésekre lehet számítani az utakon, és még új módszereket is bevetnek. Onnan figyelik a szabálytalankodókat, ahonnan a legkevésbé számítanak rá: a levegőből.

A minap, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tartottak ellenőrzéseket a vármegye közútjain. Céljuk a közlekedési balesetek megelőzése és a szabályszegések visszaszorítása volt. Az egyenruhások munkáját drón is segítette, és így sok szabályszegőt sikerült lencsevégre kapni. A kereszteződés felett magasan lebegő drón figyelte a lámpaváltásokat és a az autósokat. Amint észlelték a rend őrei a szabályszegéseket, megállították a sofőröket, és repült is a bírság. A szabálytalankodók között autós és motoros is egyaránt előfordult. De sok esetben éppen a gyalogosok gondolták úgy, hogy rájuk nem vonatkozik a tilos jelzés. A rendőrök a drón segítségével nagy távolságról tudták észlelni a kihágásokat.

Azon kívül, hogy veszélyes mulatság áthajtani a piroson, még drága is. Az elkövetőnek 65 ezer forintot kell a büntetőpontok mellett kicsengetnie.