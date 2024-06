Autóval kirándulnál? Vigyázz, ezekért büntethetnek a rendőrök

Itt a nyár, amikor egyre többen indulnak útra autóval, legyen szó hétvégi kirándulásról vagy hosszabb nyaralásról. Ne feledjük, a KRESZ-szabályok nyaralás alatt sem pihennek, így egy kisebb figyelmetlenségnek is súlyos ára lehet - hívta fel a figyelmet a Fanny magazinban Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd.

Nyaralás közben sajnos könnyebb elfeledkezni a szabályokról Fotó: Pexels

1. Csak józanul!

Ha már ittunk alkoholt, aznap ne üljünk volán mögé. Hazánkban zéró tolerancia van az alkoholt fogyasztó sofőrökkel szemben. A büntetés súlyossága az ittasság mértékétől függ: a több százezer forintos pénzbüntetés mellett akár évekre elbúcsúzhatunk a jogosítványunktól is.

2. Hátsó ülésen is!

Sokan elfelejtik, hogy a hátsó ülésen is kötelező bekötni a biztonsági övet, függetlenül attól, hogy lakott területen belül vagy kívül utazunk. Ha ezt nem tesszük meg, és a rendőr vagy az okos kamera észreveszi, nemcsak a sofőr, de az utas is pénzbírságot kaphat. Helyszíni bírság esetén 15 ezer forint, feljelentést követően 30 ezer forint büntetésre számíthatunk.

3. Ne száguldozzunk

Tavaly májustól szigorodtak a gyorshajtás szabályai, most már akár 1 km/óra sebességtúllépés is büntethető. Így tehát, ha lakott területen belül 51 km/órás sebességgel bemérnek, akkor akár 8 büntetőpont és 50 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kaphatunk. De ha túl gyorsan hajtottunk be például a traffipax kapu alá, akkor minimum 30, de akár 300 ezer forintos közigazgatási bírság járhat.

4. Piros a lámpa!

Teljesen mindegy, hogy éjszaka van vagy nappal, ma már szinte nemzeti sportnak számít a piros lámpán való áthajtás: a rendőrség 50 ezer forintos bírsággal és 8 előéleti ponttal bünteti a szabálysértést. Vigyázzunk, már a sárgánál is szabálytalan felgyorsítani, ha egyébként képesek lennénk biztonságosan fékezni.