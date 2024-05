Bortányba fulladt az esküvő: szinte minden vendég kórházba került a lagzi után

Borzalmasan alakult egy pár életének legszebb napja. Egy mexikói esküvő ugyanis nem épp úgy végződött, ahogy annak lennie kellett volna, hajnalig tartó bulival, zenével, tánccal. Az esemény során ugyanis minimum 100 vendég annyira rosszul lett, hogy mentőt kellett hívni, közülük 80 kórházba is került. Mint kiderült, ételmérgezést kaptak.

Az egyik vendég, Aranza Rodriguez úgy nyilatkozot, hogy a parti helyi idő szerint délután négykor kezdődött, az ételt este hatkor kezdték el felszolgálni. Ő azonban csak nyolc körül ért a helyszínre, és akkor már látta, hogy sokan nagyon rosszul vannak: hányingerük van, hánynak, fáj a fejük vagy épp gyomorpanaszokkal küzdenek.

Ennek ellenére ő is evett. Először sajttal és paradicsommal töltött gombát fogyasztott, majd spenóttal és tárkonnyal töltött csirkemellet édesburgonyapürével és spárgával. Fogalma sincs, melyiktől lett rosszul, de végül ő is mentőben végezte és egy kórházban kötött ki, ahol infúzióra került. Annyira nem érezte jól magát, hogy arra nem is emlékszik, hogyan került egyáltalán az egészségügyi intézménybe.

Néhány kórházba szállított vendég pár órával később hazamehetett, azonban voltak olyanok is, akiket csak napokkal később engedtek ki. Arra még nem hivatalosan nem derült fény, hogy melyik étel okozhatta a megbetegedéseket, a mérgezést – írja az UNILAD.