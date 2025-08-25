Mindenkit sokkolt a közkedvelt csatár: bejelentette rákos lett

Megrázó hírek érkeztek a sportvilágából. Az új-zélandi születésű Ikahihifo háromszoros ír válogatott, korábban a női rögbi világbajnokság edzőcsapatának a tagja volt. A 30-as éveiben járó játékos nemrég a közösségi oldalán jelentette be rákbetegségét.

„Őrültség belegondolni, hogy egy nap teljesen jól érzed magad a rögbipályán, majd öt nappal később egy kórházi szobában ülsz és azt mondják, hogy rákos vagy. Még mindig kicsit sokkos állapotban vagyok. Nekem van a legcsodálatosabb férjem, családom és barátaim, akik mindig tovább visznek, ha a dolgok kissé nehéznek tűnnek. Joggal mondhatom, hogy kemény hetek voltak, de szerencsére én még keményebb vagyok” - olvasható a szívszorító bejegyzésben.

Az írországi rögbi válogatott társkapitánya, Edel McMahon támogatásáról biztosította Shannon Ikahihifot, miután a csatár bejelentette, hogy mellrák ellen küzd:

„Csapatként egy kicsit korábban tudtuk meg, mint mindenki más hallhatta. Tiszteletben tartottuk Shannon tervét, hogy ő maga akarja ezt kezelni, sőt még a hírrel is egymaga akart megbirkózni. Itt a teljes csapat, hogy támogassa őt és mindannyian gondolunk rá.”