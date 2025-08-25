Mindenkit sokkolt a közkedvelt csatár: bejelentette rákos lett

Megrázó hírek érkeztek a sportvilágából. Az új-zélandi születésű Ikahihifo háromszoros ír válogatott, korábban a női rögbi világbajnokság edzőcsapatának a tagja volt. A 30-as éveiben járó játékos nemrég a közösségi oldalán jelentette be rákbetegségét.
„Őrültség belegondolni, hogy egy nap teljesen jól érzed magad a rögbipályán, majd öt nappal később egy kórházi szobában ülsz és azt mondják, hogy rákos vagy. Még mindig kicsit sokkos állapotban vagyok. Nekem van a legcsodálatosabb férjem, családom és barátaim, akik mindig tovább visznek, ha a dolgok kissé nehéznek tűnnek. Joggal mondhatom, hogy kemény hetek voltak, de szerencsére én még keményebb vagyok” - olvasható a szívszorító bejegyzésben.
Az írországi rögbi válogatott társkapitánya, Edel McMahon támogatásáról biztosította Shannon Ikahihifot, miután a csatár bejelentette, hogy mellrák ellen küzd:
„Csapatként egy kicsit korábban tudtuk meg, mint mindenki más hallhatta. Tiszteletben tartottuk Shannon tervét, hogy ő maga akarja ezt kezelni, sőt még a hírrel is egymaga akart megbirkózni. Itt a teljes csapat, hogy támogassa őt és mindannyian gondolunk rá.”
A mellrák az emlő szöveteiből kiinduló rosszindulatú daganatos megbetegedés. A mellrák tünetei sokfélék lehetnek, ugyanakkor a rosszindulatú betegség maradhat teljesen tünetmentes is. Leggyakrabban egy kis fájdalmatlan csomó formájában tapintható, melyet egy amerikai vizsgálat szerint az érintettek 90 százaléka saját maga vesz észre. A mellrák leggyakrabban a változó kor után jelentkezik, de fiatal korban is, vagy akár terhesség vagy szoptatás alatt is megjelenhet.
Sokan úgy vélik, hogy a mellrák csak kisebb vagy nagyobb tapintható csomó képében jelentkezhet, holott a betegség tünettana ennél sokkal változatosabb és összetettebb is lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.