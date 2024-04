„Összejöttek a hátam mögött” – kitálalt a megcsalt vőlegény Marics Peti és Binhky románcáról

Marics Peti neve a napokban merült fel egy érdekes pletykában, és nagyon úgy tűnik, hogy nem csak alaptalan szóbeszédről van szó. Történt ugyanis, hogy egy Reddit-felhasználó azt állította: látta a ValMar énekesét egy osztrák bevásárlóközpontban, és természetesen nem volt egyedül. Kísérője egy magyar énekesnő, Binhky volt, akivel a leírtak alapján Marics nagyon jól érezte magát. Mivel bizonyítékként szinte semmit nem tudott felmutatni az informátor, sokan szkeptikusak voltak a hírrel kapcsolatban, ám most a történet egy olyan szereplője szólalt meg az ügyben, akinek eléggé mérvadó a szava...

Marics Peti titokban jött össze Binhky-vel, aki a vőlegényével az esküvőjére készült (Fotó: Bors/YouTube)

Marics Peti elcsábította az énekesnőt

Az informátor eleinte azzal támasztotta alá az állítását, hogy Peti és Binhky a semmiből követték be egymást a napokban, majd fény derült olyan részletekre is, miszerint az énekesnőt nem is olyan régen jegyezte el a párja, és az esküvőre készültek, ellenben a gyűrűt már nem hordja, és a közös fotóknak is nyoma veszett. Ennek tudatában többen elkezdtek hinni a névtelen bennfentesnek, hiszen túl sok véletlen gyűlt össze egyszerre. Aztán a sztori harmadik szereplője erre még le is dobta az atombombát...

Bizony, nem csak Marics és Binhky a főszereplő ebben a drámában, hanem az énekesnő vőlegénye is. Vagyis a volt vőlegénye... A férfi eddig hallgatott, de most elérkezettnek látta az időt, hogy kitálaljon mindarról, ami az elmúlt hónapokban történt. Nem lehetett könnyű dolga, hiszen 12 évet kellett most kidobnia a kukába...

Sajnos igaz! A kedves menyasszonyom és Peti összejöttek a hátam mögött csúnyán. Nekem nem szólva, hónapok óta csinálják

– osztotta meg a megcsalt vőlegény az Instagram-oldalán, ám azóta már eltűnt ez komment. Sőt, Binhky is úgy érezte, hogy inkább privát oldalra állítja a közösségi fiókját, elkerülve a sok üzenetet, amit valószínűleg a történtek után kaphat. Ez egyúttal egy beszédes reakció is az énekesnő részéről, de a ValMar sztárja egyelőre még nem szólalt meg az ügyben.