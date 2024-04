Kiderült az igazság a buszról lecibált nyugdíjasról, új funkciót kapott a messenger...

Sikolyoktól és ordibálástól volt hangos pénteken (április 5.), késő délután az amúgy békés, nyugodt Zsivora park és sétány. Az egyik padnál brutális támadás történt: információk szerint a park egyik padján ücsörgő férfiakat támadta meg egy banda több tagja egy tapétavágóval. Egyiküket többször is megszúrták, majd elmenekültek, magára hagyva a vérző férfit. A mentősök hamarosan kórházba szállították a karján és mellkasán súlyosan és több helyen sérült áldozatot, míg a zsaruk forró nyomon a szurkáló támadók után eredtek, akik közül kettőt aznap, harmadik társukat másnap találták meg.

Ebben a parkban történt a szörnyű eset Fotó: Metropol

