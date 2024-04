Új funkciót kapott a Messenger, sokan fognak neki örülni

Valószínűleg legalább egyszer már mindenkivel előfordult, aki használja a Facebook Messengert, hogy épp egy csendes kis pihenőt szeretett volna tartani, amibe éles hangon rondított bele a Messenger, hogy jelezze: egy ismerősünk üzenetet küldött nekünk. Vagy esetleg Messenger-hívás érkezett, ami miatt nem csak egyet „csippan” hanem bizony – akárcsak bármilyen más bejövő hívás (video/hang) – addig csörög az alkalmazás, amíg nem fogadjuk/nyomjuk ki azt. Lássuk be, hogy az esetek túlnyomó részében egy ilyen közjáték után vége is van a tervezett sziesztának…

Mostantól nem kell aggódnunk a lehetetlen időpontokban érkező hívások és üzenetek miatt: felébredni sem kell rájuk, de lemaradni sem fogunk ezekről Fotó: Nothing Ahead / Pexels (illusztráció)

Ugyan kikapcsolhatjuk az alkalmazás értesítéseit, vagy némíthatunk teljes beszélgetéseket is, de aki már csinált ilyet, az tudja, hogy ez miért nem a legmegfelelőbb megoldás. Egyrészt várhatunk olyan üzenetet is, amire azonnal szeretnénk reagálni, másrészt pedig az így lenémított csoportok/személyek sokszor a feledés homályába merülnek. Ami nem szerencsés arra az időre, ha éppen nem egy kis szunyókálást tervezünk.

Ezt a kellemetlen problémát oldották meg a Meta szakemberei

Kitalálták ugyanis a csendes üzenetküldést, ami a legcsekélyebb hangjelzés nélkül, teljes csendben teszi a dolgát. Vagyis az üzeneteket megkapjuk, látni fogjuk azokat és még az egyébként jelzőhang nélkül beérkező nem fogadott hívásokat is látni fogjuk majd a listában – ébredés után. Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy elkezdjük begépelni a „csendes” szót a Messengerbe, ami fel is ajánlja az értesítés nélküli üzenet küldését a gépelési felületben, ahová a szöveget írjuk. Tipp: ezt bátran ajánljuk azoknak a kollégáknak és/vagy főnökeinknek, illetve ismerőseinknek, akik előszeretettel hívogatnak minket például az éjszakai órák kellős közepén. Mert ugye ilyen is van valószínűleg mindenkinek… Érdemes megjegyezni és gyakran alkalmazni, hogy ne zavarjunk másokat pihenés közben!

És ez még nem minden!

Ezúttal más kényelmi funkcióval is bővült a platform. Megérkeztek a Messengerbe is az úgynevezett eltűnő üzenetek: ezek 24 órával az elküldést követően már nem lesznek láthatóak a chat ablakokban.

Emellett ha beállítjuk, értesítéseket is kaphatunk arról, ha valaki a beszélgetésben képernyőfelvételt készít. Az olvasási visszaigazolásokat ki is lehet kapcsolni, ha nem szeretnénk, hogy a másik fél tudjon róla, hogy olvastuk az üzenetét. Továbbá azt is be tudjuk állítani, hogy az üzenetre, a reakciókra, valamint a hívásokra kapjunk-e értesítéseket. Ennek a Messenger funkciónak várhatóan nagyon sokan örülnek majd.