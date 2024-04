"Bízom benne, hogy élve előkerül" – egyre sűrűbb a rejtély az Inárcsról eltűnt Mária ügyében

Ahogy arról lapunk többször hírt adott, Bozsik Mária, az Inárcson élő, kétgyermekes édesanya még 2022 augusztus elsején tűnt el. A nő munkába indult aznap hajnalban, ám a buszra, amellyel Budapestre utazott volna, már nem szállt fel. Máriát rengetegen keresték, a rendőrség több tanút is kihallgatott, ám mindhiába. A nő eltűnését azóta is hatalmas rejtély övezi.

Mária lassan két éve nincs meg Fotó: Máté Krisztián

A kétgyermekes anya idősebb lánya, Maggie napközben többször próbálta hívni édesanyját, de a telefonja ki volt kapcsolva. Ekkor még nem aggódott, ám amikor Mária a szokásos busszal nem érkezett meg, már egész más volt a helyzet.

Elindult a hajsza

Az eltűnés időpontját 10 percre (5 óra 20 perc és 5 óra 30 perc között) szűkítette a rendőrség, aznap reggeli mozgását gyakorlatilag percről percre, méterről méterre igyekeztek meghatározni. Mindenkit felkutattak, aki láthatta, beszélhetett vele, bármit is tudhat róla. Magyarország legismertebb Kutató-Mentő szervezetét kérték fel, még aznap speciálisan képzett kutyákkal mentek a helyszínre. Az ebek azonban csupán az erdő széléig mentek, odáig vezetett a nyom. Többen úgy gondolják, hogy innen az asszony autóval mehetett tovább, távozása pedig előre meg lett rendezve.

Mária eltűnésének ügyében az erre szakosodott, legtapasztaltabb nyomozók folytatták a nyomozást. Vizsgálták, hogy repülővel hagyhatta-e el az országot, kamera felvételeket elemeztek, tanúkat halgattak ki, terepkutatást végeztek, ám nem bukkantak nyomra.

Zűrös családi ügyek

Az asszony eltűnése előtt pár nappal engedték szabadon Mária volt férjét, akivel éppen gyerekelhelyezési perben álltak. A településen az a szóbeszéd járta, ha a nagyobbik lány megkapja a gyámságot, az édesanya is fel fog bukkani. Mai napig hallani egy-két ismerősétől, hogy biztosan bujkál valahol, de hogy miért és miből, arra nincs magyarázat.

A nő testvére, Bozsik Péter, a Metropolnak elmondta: Máriának is érdeke lenne, hogy előkerüljön, hisz vannak rendezetlen családi ügyei, köztük egy hagyatéki tárgyalás is. A férfi azt is elárulta, hogy bár sokan támadják Mária volt férjét és sokan úgy vélik az eltűnéséhez is köze lehet, ő nem gondolná, hogy a kettő összefüggésben áll egymással.

"A remény sosem hal meg"

Van azonban egy elszánt, eltűnt civileket kereső szakember, Kapás Attila, aki már hat alkalommal indult Mária felkutatására. A férfi a közösségi oldalon fejtette ki véleményét az üggyel kapcsolatban.

"Egy alkalommal sem jött oda egy családtag sem, hogy részt vegyen a keresésben vagy megkérdezze, hogy ki is vagyok. Volt egy jelenlegi barátja, aki szintén nem érdeklődött a kereséseimről. Még az első héten lehetett látni posztolni a családot, de azt is csak talán kétszer. Most nyilván nem vagyunk egyformák, de ha az én anyukám tűnt volna el, minden nap keresném és posztolnék" – fejtette ki gondolatait.

A remény azonban sosem hal meg. Bízom benne, hogy egyszer csak élve előkerül. De ha nem így van, akkor is meg kell oldani ezt a rejtélyt!

– mondta korábban lapunknak Kapás Attila.