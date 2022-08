Váratlan fordulat az inárcsi édesanya eltűnésével kapcsolatban, súlyos dolgokat állít az exe

A kétgyermekes édesanyát a kutatócsapatok már a közeli erdőben is keresik. Mária idősebb lánya, a 22 éves Maggie korábban a Borsnak is elmondta, édesanyja Budapestre indult munkába, de oda már nem érkezett meg. Szerinte édesanyja nem magától döntött úgy, hogy otthagyja őket.

A Blikk azt írja, Mária az eltűnésekor a rendőrségre akart menni a munkahelye előtt, hogy intézkedjen a gyermekelhelyezési perrel kapcsolatban, ami a 14 éves lányáért zajlik annak apjával. A férfi, P. István korábban börtönben is ült. A lapnak sikerült telefonon elérni a férfit, aki leszögezte: semmi köze ahhoz, hogy a volt párjának nyoma veszett.

Nem tartottuk a kapcsolatot már jó ideje, csak a bírósági tárgyalásokon találkoztunk évente kétszer. Ami tény, hogy nemrég elkészült egy igazságügyi elmeorvosi szakértői vélemény, ami számára elég súlyos dolgokat állapított meg, és véleményem szerint a végső döntésre is hatással lehet majd. Az én vizsgálatomat még nem végezték el, nem kaptam rá időpontot – mondta a férfi, aki állítja: Máriát évtizedekkel ezelőtt már körözték eltűntként, akkor szándékosan bujkált az országban. Nem tartja kizártnak, hogy a bírósági ügy miatt most is erről lehet szó.

Hozzátette, amint megtudta, mi történt, az ügyvédjén keresztül a bíróságnak és a gyámhivatalnak is jelezte, szeretné, ha ideiglenesen nála helyeznék el Petrát, amíg az anyja elő nem kerül, vagy bírósági döntés nem születik. Véleménye szerint megrendezettnek tűnik az eltűnés, és ő is azt szeretné, hogy Mária épségben előkerüljön.