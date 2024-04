"Idén nekünk nagyon máshogy telik a húsvét" – Így ünnepeltek a Bors kiscsillagai

Idén nekünk nagyon máshogy telik a húsvét. Itt nem is tartják, de azért próbáltunk neki egy kis húsvéti hangulatot csempészni ide is. Festettünk tojásokat, és elkészült Tomika kedvenc töltött tojása is. Hétfőn pedig, ha mást nem is tudott, csak virtuálisan, engem meglocsolt