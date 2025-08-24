Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Bertalan névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

London lángokban: megvadult szurkolók álltak bosszút

Arsenal
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 11:05
Tottenham Hotspur FCrongálás
Az Arsenal az utolsó pillanatokban csapott le a Tottenham egyik kiszemeltjére, ami az átigazolási piacon és azon kívül is nagy indulatokat váltott ki. A főszereplő Eberechi Eze lett, akit Arsenal-mezben ábrázoló falfestményt a Spurs-szurkolók még azelőtt megrongálták, hogy a csatár hivatalosan bemutatkozott volna új klubjában.

Az észak-londoni riválisok közti átigazolási csata ezúttal a festékboltban is folytatódott. A Tottenham-szurkolók festékkel öntötték le a frissen készült falfestményt, jelezve, mennyire feldühítette őket, hogy Eberechi Eze végül nem hozzájuk, hanem az Arsenalhoz igazolt

Eberechi Eze
Eberechi Eze már gyerekként is az Ágyúsokról álmodott  Fotó: David Price

Sokáig úgy tűnt, hogy a Crystal Palace egyik legnagyobb sztárja a Tottenhamhez szerződik: tíz napon át zajlottak a tárgyalások egy 55 millió font körüli megállapodásról. A Spurs már közel érezhette magát a sikerhez, ám az Arsenal az utolsó pillanatban közbelépett, és 60 millió fonttal mindent vitt. A hír hallatán a Tottenham-szurkolók dühükben megrongálták azt a falfestményt, amely Ezét Arsenal-mezben ábrázolta – fehér festékkel szinte teljesen eltüntették a művet - írta az Origo

Eberechi Eze hivatalosan is az Arsenal játékosa 

A 27 éves csatár pénteken sikeresen átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton, majd szombat délután a klub hivatalosan is bejelentette érkezését. 

Az Arsenal részéről Andrea Berta sportigazgató és Mikel Arteta menedzser már a múlt hónapban személyesen találkozott a játékossal, aki nem titkolta: gyerekkorában maga is az Ágyúsoknak szurkolt. Sőt, fiatalon az utánpótláscsapatban is játszott, 13 évesen azonban elengedték . 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu