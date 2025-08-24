London lángokban: megvadult szurkolók álltak bosszút

Az észak-londoni riválisok közti átigazolási csata ezúttal a festékboltban is folytatódott. A Tottenham-szurkolók festékkel öntötték le a frissen készült falfestményt, jelezve, mennyire feldühítette őket, hogy Eberechi Eze végül nem hozzájuk, hanem az Arsenalhoz igazolt.

Eberechi Eze már gyerekként is az Ágyúsokról álmodott Fotó: David Price

Sokáig úgy tűnt, hogy a Crystal Palace egyik legnagyobb sztárja a Tottenhamhez szerződik: tíz napon át zajlottak a tárgyalások egy 55 millió font körüli megállapodásról. A Spurs már közel érezhette magát a sikerhez, ám az Arsenal az utolsó pillanatban közbelépett, és 60 millió fonttal mindent vitt. A hír hallatán a Tottenham-szurkolók dühükben megrongálták azt a falfestményt, amely Ezét Arsenal-mezben ábrázolta – fehér festékkel szinte teljesen eltüntették a művet - írta az Origo.

Eberechi Eze hivatalosan is az Arsenal játékosa

A 27 éves csatár pénteken sikeresen átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton, majd szombat délután a klub hivatalosan is bejelentette érkezését.

Az Arsenal részéről Andrea Berta sportigazgató és Mikel Arteta menedzser már a múlt hónapban személyesen találkozott a játékossal, aki nem titkolta: gyerekkorában maga is az Ágyúsoknak szurkolt. Sőt, fiatalon az utánpótláscsapatban is játszott, 13 évesen azonban elengedték .