Napi 100 milliót is nyerhetsz a Szerencsejáték Zrt. új játékával – mutatjuk a részleteket

Közel 20 évvel a legújabb magyar fejlesztésű szerencsejáték, a Puttó után 2024. március 4-én reggeltől újabb érdekes, izgalmas, ugyanakkor egyszerű játékkal nyerhetsz milliókat: itt a Napi Mázli.

Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója a március 4-ei bemutatón. Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

A Szerencsejáték Zrt. március 4-ei sajtótájékoztatóján Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója először a 2023-as év sikereire emlékezett vissza. Tavaly nem pusztán a sportfogadás, de a játékoskártya kapcsán is elképesztő sikereket ért el a Szerencsejáték Zrt.

Már 2023-ban éreztük, hogy valami történik a lottó világában. Trendforduló következett be: míg a világ nagy részén visszaszorultak a lottójátékok, addig Magyarországon két számjegyű, 14 százalékos növekedést értek el a lottó szegmensbe tartozó szerencsejáték típusok.

- mondta Mager Andrea.

A felnőtt lakosság közel 97 százaléka ismeri ezt a játékot, mely 1957. márciusa óta az egyik legnépszerűbb. A Szerencsejáték Zrt. annak érdekében, hogy minél több, minél izgalmasabb játékkal tudjon az emberek rendelkezésére állni, különféle kutatásokat végzett: feltérképezték a játékosok igényeit, melynek köszönhetően kiderült, hogy az egyik legfontosabb számukra az, hogy minél gyakrabban tudjanak nyerni. A kutatásokat követő másfél éves fejlesztés eredménye a március 4-től játszható Napi Mázli, mely egyszerű, gyors játékélményt és megfelelő szorzók mellett magas nyereményt ígér.

Március 4-től játszható a Szerencsejáték Zrt. legújabb játéka. Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

A játékban 3 paramétert kell jelölni. Az első az évszám, a második a hónap és a nap együttese, a harmadik pedig a szimbólum. Ezek után egy szorzót is meg kell adni egytől ötig, mely után már csak a napi kétszeres sorsolás eredményét kell várnod. Ebben a játékban ugyanis egy szelvénnyel egy napon belül kétszer is nyerhetsz, amellett, hogy jelölheted a többszörös játékot is. Ötszörös szorzóval, mindhárom kategóriát eltalálva, akár 100 millió forintot is zsebre vághatsz.

A Napi Mázli szabályait mutatja be Dr. Uszkay – Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója. Fotó: Bánkút Sándor / Ripost

Dr. Uszkay – Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója a vadonatúj dátum típusú napi játék kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban többször előfordult, hogy valaki olyan nyert, aki egy meghatározó eseményhez vagy egy hozzá közelálló személyhez kapcsolódó számokat játszott meg.

A felnőtt lakosság 57 százaléka rendelkezik olyan szerencseszámmal, ami egy hozzá közelálló rokonhoz, családtaghoz, baráthoz kötődik. 90 százalékuk megjátssza ezeket a számokat.

– mondta el Dr. Uszkay – Boiskó Sándor, majd hozzátette: „A szerencsejátékok piaca egyértelműen a gyorsabb játékok irányába mozdul el, ami a mindennapi élet felgyorsulásával is összefügg.”

A vállalat első tematikus játéka kapcsán a sajtótájékoztatón Bíró Bence Péter pszichológus, coach a következőket mondta tapasztalatairól: az emberek nem szeretik a változásokat, de azokat a számokat, melyekhez van érzelmi kötődésünk, mégis használjuk, például egy szerencsejáték kapcsán.

Azt tudjuk megjegyezni, amiről a lelkünk azt érzi, hogy köze van hozzá

- fogalmazott.