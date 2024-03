Végre megszólaltak a lottó nyertesek: az irányítószámuknak köszönhető az álomnyeremény

Ki ne játszott volna már el a gondolattal, hogy mihez kezdne, ha megnyerné a lottót? Nemrégiben megnyerték az Ötöslottó rekordmagas főnyereményét, közvetlenül előtte azonban lottólázban égett az egész ország. Mindenkit az foglalkoztatott, hogy vajon mikor és ki fogja elvinni a nyereményt. A Bors olvasói ekkor arról is beszámoltak, hogy ők mire költenék a nyereményt. Arról azonban sokan megfeledkeznek, hogy nemcsak a főnyereménnyel járhat jól az ember. Ha kisebb találatunk van, azzal is szép összegeket nyerhetünk, amely bizony jelentős segítség lehet céljaink megvalósításában. Most néhány angol markát mesés nyeremény ütötte.

Sokan bizakodnak abban, hogy egy nap megnyerik a lottót / Fotó: LightField Studios

A szerencsejátéknak igen sok formája és változata ismert, az egyik legnépszerűbb azonban a lottó. Nem túl bonyolult ugyanis a szabály: be kell ikszelni néhány számot, és ha pont ezeket húzzák ki, akkor milliomokokká válhatunk. Hazánkban az Ötöslottó a legnépszerűbb, hiszen ez kecsegtet a legnagyobb nyereménnyel, ugyanakkor ezt is a legnehezebb megnyerni. Világszerte vannak más típusú lottók, amelyek kisebb nyereményt adnak, de könnyebb is megnyerni.

Hundreds of lucky residents scoop share of £3.2m on People's Postcode Lottery https://t.co/Sx5spV8RNp — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) March 3, 2024

Angliában van egy olyan lottó, amelyet irányítószámmal játszanak. A Postcode Lottery koncepciója az, hogy a lakosok az irányítószámukra tetszőleges számú szelvényt vesznek, és ha az ő irányítószámuk nyer, akkor annak alapján osztják szét a nyereményt, hogy ki hány szelvényt vett. Most éppen egy tüneményes tengerparti városkát, Cleethorpest sorsolták ki, így azon lakosok, akik lottóztak, mesés nyereményben részesültek. A legszerencsésebb nyertes 436 326 fontot, azaz közel 201 millió forintot nyert, de a többiek sem panaszkodhatnak.