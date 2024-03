Nyárias idővel ünnepelhetjük a húsvétvasárnapot: akár 28 fok is lehet

Kora nyárias idő várható március utolsó napján, húsvétvasárnap. Egyes helyeken a csúcshőmérséklet ugyanis elérheti a 28 fokot is! Alacsonyabb értékek északnyugaton várhatóak, de az átlaghőmérséklet így is 22-26 fok körül alakul majd. A napsütéses időt eleinte csak a fátyolfelhők és a sivatagi por szűrik meg. Délutántól azonban a felhőzet tovább növekszik, elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A csapadékos idő mellé a Tiszántúlon és az Észak-Dunántúlon erős széllökések is előfordulhatnak.

Ilyen idő lesz március 31-én Fotó: Köpönyeg.hu