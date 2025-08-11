AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Elmebeteg szerkók a Szigeten, legtöbben a szemetet sem vinnénk le így – galéria

Sziget
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 21:22
A fesztivál idén is bővelkedett a látványos maskarákban. Íme az őrült jelmezek az idei Sziget Fesztiválról!
A Sziget amellett, hogy évről évre a fesztiválszezon egyik legjobban várt zenei eseménye, minden évben egy picit játszótér is, ahol mindenki felszabadultan érezheti magát. Olyannyira, hogy ilyenkor előkerülnek a mókásabbnál mókásabb, őrült jelmezek is.

Ami az őrült jelmezeket és az extrém maskarákat illeti: az idei Sziget sem hagyott kívánnivalót maga után.  Fotó: Szabolcs László

Idén sem volt hiány azokból a szigetelőkből, akik önmagukból kivetkőzve, majd mókás jelmezbe öltözve fejezték ki magukat

 

Nem volt hiány őrült jelmezekből!

Voltak, akik a ruhával, mások az arcfestéssel próbáltak kitűnni a tömegből, de idén is sokan voltak, akik – a nagy meleg dacára – attól sem riadtak vissza, hogy teljes testüket valamilyen maskara mögé bújtassák és mondjuk papagájként róják a szigetköröket! 

Azt már megszokhattuk, hogy a Szigeten nagyon nehéz olyan outfitbe botlani, amin még meglepődne az ember. 

Idén sem volt ez másként!

Kattints a képre és nézd meg válogatásunkat az idei Sziget jelmezeiből!

Galéria: Őrült jelmezek az idei Szigeten is!
A klasszikus rave partykat idéző szettek sem hiányzhattak az idei felhozatalból a Szigeten.

 

 

