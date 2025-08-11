Elmebeteg szerkók a Szigeten, legtöbben a szemetet sem vinnénk le így – galéria

A Sziget amellett, hogy évről évre a fesztiválszezon egyik legjobban várt zenei eseménye, minden évben egy picit játszótér is, ahol mindenki felszabadultan érezheti magát. Olyannyira, hogy ilyenkor előkerülnek a mókásabbnál mókásabb, őrült jelmezek is.
Idén sem volt hiány azokból a szigetelőkből, akik önmagukból kivetkőzve, majd mókás jelmezbe öltözve fejezték ki magukat.
Voltak, akik a ruhával, mások az arcfestéssel próbáltak kitűnni a tömegből, de idén is sokan voltak, akik – a nagy meleg dacára – attól sem riadtak vissza, hogy teljes testüket valamilyen maskara mögé bújtassák és mondjuk papagájként róják a szigetköröket!
Azt már megszokhattuk, hogy a Szigeten nagyon nehéz olyan outfitbe botlani, amin még meglepődne az ember.
Idén sem volt ez másként!
Kattints a képre és nézd meg válogatásunkat az idei Sziget jelmezeiből!
