Elmebeteg szerkók a Szigeten, legtöbben a szemetet sem vinnénk le így – galéria

A Sziget amellett, hogy évről évre a fesztiválszezon egyik legjobban várt zenei eseménye, minden évben egy picit játszótér is, ahol mindenki felszabadultan érezheti magát. Olyannyira, hogy ilyenkor előkerülnek a mókásabbnál mókásabb, őrült jelmezek is.

Ami az őrült jelmezeket és az extrém maskarákat illeti: az idei Sziget sem hagyott kívánnivalót maga után. Fotó: Szabolcs László

Idén sem volt hiány azokból a szigetelőkből, akik önmagukból kivetkőzve, majd mókás jelmezbe öltözve fejezték ki magukat.

Nem volt hiány őrült jelmezekből!

Voltak, akik a ruhával, mások az arcfestéssel próbáltak kitűnni a tömegből, de idén is sokan voltak, akik – a nagy meleg dacára – attól sem riadtak vissza, hogy teljes testüket valamilyen maskara mögé bújtassák és mondjuk papagájként róják a szigetköröket!

Azt már megszokhattuk, hogy a Szigeten nagyon nehéz olyan outfitbe botlani, amin még meglepődne az ember.

Idén sem volt ez másként!

Kattints a képre és nézd meg válogatásunkat az idei Sziget jelmezeiből!