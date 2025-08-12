AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dekoltázs-bomba: Pöttyös ruhában is észveszejtő a modell

modell
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 05:00
bombázószexi
Szívdöglesztő képet posztolt a német modell.

Alexa Breit ismét felkorbácsolta a kedélyeket a közösségi médiában. A kölni szépség ezúttal egy fekete, mélyen dekoltált, fehér pöttyös ruhában pózolt, amely egyszerre idézi a klasszikus stílust és a modern, kihívó divatot. A kép egyszerre játékos és provokatív – pont annyira, hogy azonnal magára vonja a figyelmet. A fotó alatt rajongók százai áradoztak a modell szépségéről és stílusáról, lángoló és szívecskés emojik tucatjai lepték el a hozzászólásokat.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu