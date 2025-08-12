Dekoltázs-bomba: Pöttyös ruhában is észveszejtő a modell

Alexa Breit ismét felkorbácsolta a kedélyeket a közösségi médiában. A kölni szépség ezúttal egy fekete, mélyen dekoltált, fehér pöttyös ruhában pózolt, amely egyszerre idézi a klasszikus stílust és a modern, kihívó divatot. A kép egyszerre játékos és provokatív – pont annyira, hogy azonnal magára vonja a figyelmet. A fotó alatt rajongók százai áradoztak a modell szépségéről és stílusáról, lángoló és szívecskés emojik tucatjai lepték el a hozzászólásokat.